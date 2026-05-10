انهدام شبکه جاسوسی موساد در ایران

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است که عوامل دو هستهٔ عملیاتی وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی و یک مزدور که قصد انتقال اطلاعات یکی از مراکز نظامی به خارج از کشور را داشت در ۶ استان کشور بازداشت شدند و یک نفر از تروریست‌ها در درگیری مسلحانه، به هلاکت رسید.

وزارت اطلاعات از شناسایی و انهدام دو هستهٔ تروریستی وابسته به موساد خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: به‌ استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، عوامل دو هسته‌ی عملیاتی وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی و یک مزدور که قصد انتقال اطلاعات یکی از مراکز نظامی به خارج از کشور را داشت در ۶ استان کشور بازداشت شدند و یک نفر از تروریست‌ها در درگیری مسلحانه، به هلاکت رسید.

خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل است:

۱. تیم عملیاتی چهار نفره‌ی وابسته به موساد در استان آذربایجان‌غربی که در حال ایجاد آمادگی برای انجام عملیات تروریستی در استان‌های آذربایجان‌غربی و تهران بود، پیش از هر اقدامی شناسایی و متلاشی شد. تیم مذکور که با دریافت پول از موساد در چند مرحله، درصدد انجام عملیات تروریستی علیه برخی مراکز حساس و اماکن دولتی و نیز ترور یک فرد در تهران بود، تحت کنترل اطلاعاتی اداره‌کل اطلاعات استان آذربایجان‌غربی و سازمان اطلاعات استان تهران قرار گرفت. در عملیات دستگیری متهمین با توجه به مقاومت مسلحانه عوامل مزبور، یک نفر از مزدوران به هلاکت رسید و سه نفر دیگر به‌نام‌های «شاپور-ع»، «سیاوش-خ» و «محمد-ش» بازداشت شدند.

۲. با رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌کل اطلاعات استان‌های کرمان و البرز یک هسته عملیاتی دیگر دشمن کودک‌کش صهیونیست، در مرحله انجام شناسایی برای اقدام تروریستی علیه نیروهای نظامی کشور، شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. تاکنون سه نفر از اعضای این هسته تروریستی به نام‌های: «احسان-ن»، «امید-ش» و «مرتضی-ا» بازداشت و از مخفیگاه آن‌ها مقادیر قابل توجهی سلاح و ابزارهای جاسوسی کشف شد. از جمله کشفیات عبارتند از: سه دستگاه ریزپرنده همراه با خودروی مخصوص حمل و نقل، سه قبضه کلت کمری با صدا خفه‌کن، یک قبضه وینچستر، یک قبضه تفنگ دوربین‌دار، مقادیر زیادی مهمات و گلوله‌های ذیربط، چند دستگاه بی‌سیم برد بلند دستی و خودرویی، دستگاه گیرنده‌ی استارلینک، جلیقه‌های ضد گلوله و... .

۳. به‌دنبال رصدهای به عمل آمده توسط اداره‌کل اطلاعات استان قزوین، یک وطن‌فروش به نام «مسعود-ت» که قصد داشت اطلاعات طبقه‌بندی شده یکی از مراکز نظامی را از کشور خارج نماید، در یکی از مرزهای شمالی کشور، شناسایی و بازداشت شد. این عنصر خائن با دسترسی به حافظه‌های بعضی مراکز نظامی، قصد انتقال اطلاعات به یک سرویس جاسوسی را داشت که با الطاف الهی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.