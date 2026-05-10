صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
دیوارنویسی جنگ

عجیب ترین تابلو ورود ممنوع در تهران!

نوشته روی دیوار بیانگر این است که ورود سگ‌ها و آمریکایی‌ها به این مکان ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۷۱۸۱۰
| |
32105 بازدید
|
۱۴

عجیب ترین تابلو ورود ممنوع در تهران!

به گزارش تابناک؛ نوشته روی دیوار بیانگر این است که ورود سگ‌ها و آمریکایی‌ها به این مکان ممنوع است. این متن به همراه یک لوگوی دایره‌ای قرمز و سفید نمادی از تهدید است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دیوار دیوارنویسی جنگ ایران آمریکا ورود ممنوع آمریکایی ها سگ ها
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بنر ساحلی تنگه هرمز خبرساز شد
فوری/ پاسخ ایران به متن پیشنهادی آمریکا ارسال شد
گرانی سوخت و موج لغو پروازها از آسیا تا اروپا
نقش کلیدی ماهواره‌ها در جنگ‌های ایالات متحده
یک عکس العمل غیرمنتظره به تهدید اتمی لاریجانی / تازه ترین تصاویر ماهواره‌ای دیه‌گو گارسیا و استراتژی ایران برای این جزیره / پیام عالی ترین مقام نظامی ایران از نقطه‌ای معنادار
ورود به پاساژ علاءالدین ممنوع شد
جنگ ایران و اسرائیل چقدر محتمل است؟
رامنی: جنگی با ایران اتفاق نخواهد افتاد
مسیر مطلوب برای ایران و آمریکا کدام است؛ دیپلماسی یا جنگ؟!
۹۰ هزار تومان جریمه تردد در محدوده ورود ممنوع
مکانیزم ابزار ایران برای بستن تنگه هرمز / موشک سوپرسونیک سری ایران برای ناو هواپیمابر / مقایسه جنجالی رفتار پزشکیان و احمدی نژاد
چرا جنگ میان ایران و آمریکا بعید است!؟
چرا ارتش آمریکا باید بی‌خیال ایران شود؟
جنگ با ایران، تمرکز آمریکا بر چین را بهم خواهد زد
آیا می‌توانیم لغزش آهسته به سمت جنگ ایران و آمریکا را متوقف کنیم؟
برنامه‌ای برای جنگ با ایران وجود ندارد
چرا وقوع جنگ میان ایران و آمریکا احتمال کمی دارد؟
آیا آمریکا در تدارک جنگی بزرگ با ایران است؟!
«ضد فشار حداکثری» ایران در مقابله با آمریکا و هزینه‌های تریلیون دلاری آن
تابلوی ورود ممنوع مجلس برای واردات اتوبوس دست دوم
چرا رسانه ها و مقامات آمریکایی بر طبل جنگ با ایران می کوبند!؟
چرا آمریکا همزمان پیام جنگ و مذاکره برای ایران ارسال می‌کند؟!
وقتی دانشگاه‌ها ورود ممنوع می‌شوند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
31
168
پاسخ
موافق این کارها نیستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
23
152
پاسخ
سگها با وفاترین دوست انسانه...لطفا توهین نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
چرا شما اینقدر عجولید ؟؟؟؟
این جمله ورود آمریکایی و سگ ممنوع کنایه ای است به تابلوهایی که در زمان اشغال ایران در زمان اعلاحضرت قدر قدرت قوی شوکت رضا خان پالانی روی درهای ورودی زیادی در ایران نصب شده بو و طبق تصریح هویدا نخست وزیر ورود ایرانی ها و سگها را ممنوع می کرد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
دوست توجیه کننده..این تابلو واسه هر زمانی هم باشه تازه ثبت شده و اصلا خوب نیست
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
107
47
پاسخ
تا ابد حق ...
فریبرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
12
96
پاسخ
سگ بدبخت‌تو پیدا کردن شهدا و هموطنان زیر اوار چقدر ب ما کمک کرد
سگ چ گناهی کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
42
52
پاسخ
بجای سگ بیچاره بنویسید اسرائیل و انگلیس.
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
45
25
پاسخ
قبلا نیروهای اشغغالگر آمریکا که در ایران و آبادان بودند در محل زندگی و تفریح شان تابلوی / ورود ایرانی و سگ/ ممنوع نصب کرده بودند این به آن در ...
مرگ بر آمریکا
دکتر مجید نادری معلم زبان انگلیسی جیرفت کرمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
29
19
پاسخ
البته منظور سگ های ولگرد می‌باشد چون سگ های چوپان و نگهبان و زنده یاب به بشر خدمت می‌کنند. مجید نادری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
عمو جان چقدر برای خودت تبلیغ کردی...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
سلام دکترجان یه کم خودت رو معرفی می کردی بدونیم کیه نظر گذاشته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
19
پاسخ
اصلا عجیب نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
5
26
پاسخ
سک که شنا بلد نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
8
15
پاسخ
فقط باید گفت متاسفم .بحال این دیوار نویس باید خون گریست
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005kry
tabnak.ir/005kry