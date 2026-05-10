به گزارش تابناک به نقل از جام جم آنلاین؛ سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح این حادثه گفت: ساعت ۵:۲۰ صبح ۱۹ اردیبهشت ماه، در محور بهبهان ـ رامهرمز، برخوردی شدید میان دو دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۴۰۵ رخ داد که به مرگ شش نفر منجر شد. براساس تصاویر ثبت شده توسط دوربین نظارتی مستقر در محل حادثه و همچنین بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، مشخص شد خودروی پژو پارس در حالی که در مسیر خود در حال حرکت بوده، ناگهان به سمت چپ منحرف شده و وارد خط عبوری مقابل می‌شود، اتفاقی که به احتمال بسیار زیاد ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است. وی افزود: در لحظه ورود پژو پارس به لاین مقابل، یک دستگاه پژو ۴۰۵ سفید در حال تردد بوده که به دلیل فاصله کم و ناگهانی بودن انحراف، راننده آن هیچ فرصتی برای انجام واکنش مؤثر یا جلوگیری از برخورد نداشته و دو خودرو به صورت شاخ‌به‌شاخ با یکدیگر برخورد می‌کنند. شدت این برخورد به حدی بود که هر دو خودرو دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند. در این حادثه، چهار سرنشین پژو پارس در صحنه جان باختند و دو سرنشین پژو ۴۰۵ نیز به شدت مجروح شدند که پس از انتقال توسط نیرو‌های اورژانس به مرکز درمانی، به دلیل شدت جراحات وارده فوت کردند. وی با تأکید بر اهمیت تصاویر ضبط شده از این سانحه اظهار کرد: فیلم کامل حادثه به وضوح نشان می‌دهد راننده پژو پارس تا پیش از وقوع حادثه، در طول مسیر حرکت عادی داشته و هیچ عامل بیرونی یا مانع خاصی در مسیر مشاهده نمی‌شود، اما خودرو به تدریج به سمت چپ متمایل شده و وارد مسیر مقابل می‌شود، موضوعی که نشان می‌دهد کاهش سطح هوشیاری راننده چگونه می‌تواند فقط در چند ثانیه یک فاجعه جبران‌ناپذیر رقم بزند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: اگر خودروی مقابل نیز در مسیر حضور نداشت، خروج خودرو از جاده و تلاش ناگهانی راننده برای بازگرداندن وسیله نقلیه به مسیر اصلی، به احتمال فراوان منجر‌به واژگونی شدید خودرو می‌شد و باز هم حادثه‌ای سنگین رخ می‌داد.

سردار کرمی اسد با اشاره به افزایش سفر‌ها در فصل بهار و در آستانه سفر‌های تابستانی گفت: شرایط آب‌وهوایی مناسب، سرسبزی جاده‌ها و افزایش تمایل مردم به سفر، موجب بالا رفتن حجم تردد در محور‌های برون‌شهری کشور شده است، اما رانندگان باید توجه داشته باشند که ادامه رانندگی در شرایط خستگی، خواب‌آلودگی، کاهش تمرکز، سرعت غیرمجاز یا استفاده از وسیله نقلیه دارای نقص فنی، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. وی از رانندگان خواست در طول سفر از توقفگاه‌ها و امکانات بین‌راهی برای استراحت استفاده کرده و در صورت احساس کوچک‌ترین نشانه خستگی یا کاهش تمرکز، از ادامه رانندگی خودداری کنند.

این گزارش حاکی است، این حادثه نشان داد در برخی مواقع، حتی استقرار گسترده تیم‌های پلیس در جاده‌ها نیز نمی‌تواند مانع وقوع سانحه شود، چرا که مهم‌ترین عامل کنترل وسیله نقلیه، هوشیاری و آمادگی کامل راننده است، موضوعی که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه رانندگان قرار گیرد.