قیمت انواع سکه در بازار امروز ۲۰ اردیبهشت

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با کاهش یک میلیون و 252 هزار تومانی، در نرخ 193 میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش 900 هزار تومانی، 99 میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش 590 هزار تومانی، به 53 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نیز با افزایش 399 هزار تومانی، 28 میلیون تومان فروخته شد.

