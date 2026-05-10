سامانه وبیناری مجلس نمایندگان را کلافه کرد/ دولت هنوز با شرایط جنگی فاصله دارد / وزیر کشاورزی در ارتباط با گرانیها چه گفت؟
به گزارش تابناک، پس از حدود دو ماه وقفه در برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دنبال تحولات اخیر منطقه و جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، امروز نخستین نشست نمایندگان به صورت وبیناری برگزار شد؛ جلسهای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و با محوریت بررسی گرانیها، وضعیت بازار و تامین کالاهای اساسی همراه بود.
در این نشست که به دلیل ملاحظات امنیتی به شکل غیرحضوری برگزار شد، نمایندگان ضمن انتقاد از آشفتگی بازار، نسبت به اختلالهای مکرر سامانه ارتباطی مجلس نیز گلایه داشتند.
در همین زمینه جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک به تشریح جزئیات جلسه وبیناری امروز مجلس پرداخت.
جعفر قادری، اظهار کرد: جلسه امروز به صورت آنلاین و با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد اما سامانهای که برای ارتباط نمایندگان مورد استفاده قرار گرفته بود، مرتب قطع و وصل میشد و عملاً نمایندگان را کلافه کرده بود.
وی افزود: از سامانه داخلی مجلس برای برقراری ارتباط استفاده شد اما این سامانه نتوانست پاسخگوی حجم ارتباطات باشد و مشکلات فنی متعددی داشت.
انتقاد از وضعیت بازار و گرانیها
قادری با اشاره به محور اصلی جلسه امروز مجلس، گفت: بخش مهمی از جلسه به موضوع گرانیها و وضعیت بازار اختصاص داشت. الان مشکلی که وجود دارد بههمریختگی بازار است؛ در حالی که شرایط کشور، شرایط جنگی است اما همچنان برخی تصمیمگیریها با نگاه شرایط عادی انجام میشود.
وی ادامه داد: در شرایط جنگی باید کنترلها و مراقبتهای بیشتری در بازار اعمال شود. بحث تعزیرات، نظارت بر قیمتها و کنترل بازار باید جدیتر دنبال شود. این رهاشدگی بازار مربوط به شرایط عادی است و در وضعیت فعلی باید دولت رویکرد متفاوتی داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شهرداریها هم باید ورود جدیتری داشته باشند و میادین میوه و ترهبار را برای عرضه مستقیم کالاهای اساسی، میوه و سبزیجات فعالتر کنند تا کالاها با قیمت مناسبتری به دست مردم برسد.
دولت باید متناسب با شرایط جنگی تصمیم بگیرد
قادری تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید زنجیره تامین کالا را با دقت بیشتری مدیریت کند. مرغداریها باید فعال باشند، نهادهها بهموقع تامین شود و تسهیل در کسبوکارها و حذف مقررات زائد نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: به نظر میرسد دولت هنوز متناسب با شرایط جنگی عمل نمیکند و همچنان فضای تصمیمگیری، فضای عادی و صلح است؛ در حالی که باید تدابیر ویژهای برای کنترل بازار و پاسخگویی به مطالبات مردم اندیشیده شود.
توضیحات وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین کالاهای اساسی
این نماینده مجلس درباره توضیحات وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز نیز گفت: وزیر اعلام کرد که ذخایر گندم کشور تامین شده و برای چند ماه آینده مشکلی در این حوزه وجود ندارد. همچنین تاکید شد که به محض ورود کالا به گمرک، تامین ارز آن از طریق سامانه بانک مرکزی انجام میشود و مشکلات و بروکراسیهای قبلی کاهش پیدا کرده است.
قادری اضافه کرد: وزیر همچنین اشاره کرد که انحصار قبلی در واردات نهادهها تا حد زیادی از بین رفته و اکنون امکان واردات برای مجموعههای بیشتری فراهم شده است.
سامانه مورد استفاده در مجلس برای برگزاری جلسات وبیناری نیازمند تقویت جدی است
وی در پایان با اشاره به ادامهدار بودن جلسات آنلاین مجلس گفت: جلسه امروز به پایان نرسید و ادامه خواهد داشت اما قطعاً سامانه مورد استفاده نیازمند تقویت جدی فنی است تا بتواند پاسخگوی جلسات وبیناری مجلس باشد.
بگذار یک دفعه هم که شده بفهمید مردم چه عذابی می کشند .این همان سیستمی است که خودشما برنامه ریزی کردید .