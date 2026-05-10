صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
قادری در گفت‌و‌گو با تابناک:

سامانه وبیناری مجلس نمایندگان را کلافه کرد/ دولت هنوز با شرایط جنگی فاصله دارد / وزیر کشاورزی در ارتباط با گرانی‌ها چه گفت؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اختلال‌های مکرر سامانه برگزاری جلسه وبیناری مجلس، با اشاره به توضیحات وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با گرانی‌ها، گفت: دولت هنوز متناسب با شرایط جنگی تصمیم‌گیری نمی‌کند و بازار نیازمند کنترل و نظارت جدی‌تر است.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۹۲
| |
14670 بازدید
|
۳۴

 

سامانه وبیناری مجلس نمایندگان را کلافه کرد/ دولت هنوز با شرایط جنگی فاصله دارد / وزیر کشاورزی در ارتباط با گرانی‌ها چه گفت؟

به گزارش تابناک، پس از حدود دو ماه وقفه در برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دنبال تحولات اخیر منطقه و جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، امروز نخستین نشست نمایندگان به صورت وبیناری برگزار شد؛ جلسه‌ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و با محوریت بررسی گرانی‌ها، وضعیت بازار و تامین کالاهای اساسی همراه بود. 

در این نشست که به دلیل ملاحظات امنیتی به شکل غیرحضوری برگزار شد، نمایندگان ضمن انتقاد از آشفتگی بازار، نسبت به اختلال‌های مکرر سامانه ارتباطی مجلس نیز گلایه داشتند.

در همین زمینه جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک به تشریح جزئیات جلسه وبیناری امروز مجلس پرداخت. 

جعفر قادری، اظهار کرد: جلسه امروز به صورت آنلاین و با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد اما سامانه‌ای که برای ارتباط نمایندگان مورد استفاده قرار گرفته بود، مرتب قطع و وصل می‌شد و عملاً نمایندگان را کلافه کرده بود.

وی افزود: از سامانه داخلی مجلس برای برقراری ارتباط استفاده شد اما این سامانه نتوانست پاسخگوی حجم ارتباطات باشد و مشکلات فنی متعددی داشت.

انتقاد از وضعیت بازار و گرانی‌ها

قادری با اشاره به محور اصلی جلسه امروز مجلس، گفت: بخش مهمی از جلسه به موضوع گرانی‌ها و وضعیت بازار اختصاص داشت. الان مشکلی که وجود دارد به‌هم‌ریختگی بازار است؛ در حالی که شرایط کشور، شرایط جنگی است اما همچنان برخی تصمیم‌گیری‌ها با نگاه شرایط عادی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی باید کنترل‌ها و مراقبت‌های بیشتری در بازار اعمال شود. بحث تعزیرات، نظارت بر قیمت‌ها و کنترل بازار باید جدی‌تر دنبال شود. این رهاشدگی بازار مربوط به شرایط عادی است و در وضعیت فعلی باید دولت رویکرد متفاوتی داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شهرداری‌ها هم باید ورود جدی‌تری داشته باشند و میادین میوه و تره‌بار را برای عرضه مستقیم کالاهای اساسی، میوه و سبزیجات فعال‌تر کنند تا کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد.

دولت باید متناسب با شرایط جنگی تصمیم بگیرد

قادری تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید زنجیره تامین کالا را با دقت بیشتری مدیریت کند. مرغداری‌ها باید فعال باشند، نهاده‌ها به‌موقع تامین شود و تسهیل در کسب‌وکارها و حذف مقررات زائد نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت هنوز متناسب با شرایط جنگی عمل نمی‌کند و همچنان فضای تصمیم‌گیری، فضای عادی و صلح است؛ در حالی که باید تدابیر ویژه‌ای برای کنترل بازار و پاسخگویی به مطالبات مردم اندیشیده شود.

توضیحات وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین کالاهای اساسی

وزیر اعلام کرد که ذخایر گندم کشور تامین شده و برای چند ماه آینده مشکلی در این حوزه وجود ندارد. همچنین تاکید شد که به محض ورود کالا به گمرک، تامین ارز آن از طریق سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود و مشکلات و بروکراسی‌های قبلی کاهش پیدا کرده است.

این نماینده مجلس درباره توضیحات وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز نیز گفت: وزیر اعلام کرد که ذخایر گندم کشور تامین شده و برای چند ماه آینده مشکلی در این حوزه وجود ندارد. همچنین تاکید شد که به محض ورود کالا به گمرک، تامین ارز آن از طریق سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود و مشکلات و بروکراسی‌های قبلی کاهش پیدا کرده است.

قادری اضافه کرد: وزیر همچنین اشاره کرد که انحصار قبلی در واردات نهاده‌ها تا حد زیادی از بین رفته و اکنون امکان واردات برای مجموعه‌های بیشتری فراهم شده است.

سامانه مورد استفاده در مجلس برای برگزاری جلسات وبیناری نیازمند تقویت جدی است

وی در پایان با اشاره به ادامه‌دار بودن جلسات آنلاین مجلس گفت: جلسه امروز به پایان نرسید و ادامه خواهد داشت اما قطعاً سامانه مورد استفاده نیازمند تقویت جدی فنی است تا بتواند پاسخگوی جلسات وبیناری مجلس باشد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس دولت وبینار جلسه علنی جنگ رمضان جعفر قادری کمیسیون اقتصادی خبر فوری تابناک
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳۴
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
143
پاسخ
مجلس خودش با روز شروع جنگ کامل تعطیل شده و حضرات همگی رفتند سیزده به در ، آن موقع همشون می روند و برمی گردند سر دولت نق می زنند خدانکند یک دستگاهی هم یک مقدار نفوذش کم و منتسب به مردم باشد . بیچاره دولت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
بعد شعارشون چیه ؟ ما خادم این ملتیم ، البته شعار زمان کاندیدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
98
پاسخ
چه عجب یه تکونی خوردن. کلافه کرد چیه وظیفه شه بشینه تا درست بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
79
پاسخ
جدی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
94
پاسخ
قطعا بدتر خواهد شد
این ها این کاره نیستن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
131
پاسخ
حداقل الان کمی از مشکلات اساتید، معلم ها، دانشجویان و دانش آموزان را در تدریس و یادگیری انلاین لمس کردید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
چه درست گفتید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
البته که کسر حقوق نخواهند داشت. بالاخره نماینده هستند و خادم ملت. اگر قرار باشه مثل ملت باشند چگونه برای آنان تصمیم بگیرند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
قبلا یک مقاله در باره تدریس بر خط در تابناک کار شده بود که طبق معمول مقصر معلم بود حال زیر ساخت انترنت برای نماینده و مجلس کجا و معلم و آموزش وپرورش کجا. خدایا شکر شاید کمی درد آموزش پرورش را احساس کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
139
پاسخ
آخی ! الهیییی ! حق دارن خوب . مجبور شدن از اینترنتی استفاده کنن که بقیه مردم استفاده میکردن عصبانی شدن ، اشکال نداره ، برای امنیت خودتونه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
0
122
پاسخ
خود کرده را تدبیر نیست .
بگذار یک دفعه هم که شده بفهمید مردم چه عذابی می کشند .این همان سیستمی است که خودشما برنامه ریزی کردید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
2
71
پاسخ
مجلسیان از صادرات بی رویه کالاهای روزمره مردم که موجب گرانی شدید میشود ، لام تا کام حرفی نزدند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
107
پاسخ
مگه سامانه های داخلی مشکل داره ؟ چون دیدم تو حرفهاتون برای مردم نسخه ی استفاده از سکوهای داخلی می پیچید و همش میگین مردم باید بیان سکوهای داخلی و از قطع اینترنت بین الملل حمایت میکنید ، تازه فهمیدین سامانه داخلی مشکل داره و کلافه شدین آخی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
پلیس فتا خدا نکنه کارتون بیافته فقط جوابشون این شده دیتا سنتر ما اسیب دیده
nnn
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
1
100
پاسخ
حالا فهمیدید که دانش آموزا و معلما با این کلاسای مجازی با این اینترنت .... چی میکشن؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005krg
tabnak.ir/005krg