سردار شکارچی: ایران ابتکار عمل را در دست دارد
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: با وجود شیطنتهای آمریکا، الحمدلله ابتکار عمل در دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۸۱| |
6412 بازدید
سردار «ابوالفضل شکارچی» سخنگوی ارشد نیروهای مسلح درباره اقدامات خصمانه آمریکا در منطقه اظهار داشت: با وجود شیطنتهای آمریکا، الحمدلله ابتکار عمل در دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و توانمندی رزمندگان ایرانزمین در سطح بسیار خوبی قرار دارد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار شکارچی با هشدار به برخی کشورهای منطقه در خصوص تبعات همراهی با ارتش فاشیست آمریکا، گفت: هر کشوری که علیه ایران اقدام کند با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان مواجه خواهد شد.
اخیراً ارتش فاشیست آمریکا به کمک برخی کشورهای منطقه برخی بنادر و نفتکشهای ایرانی را مورد حمله قرار دادند که این اقدام با واکنش فوری و شدید نیروهای مسلح کشورمان مواجه شد و ناوشکنهای متجاوز را به فرار از معرکه وادار کرد.
گزارش خطا
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: دشمن در بدنه جامعه رخنه کردهاست/ بدحجابی به تولید و اقتصاد کشور ضربه زده/ افزایش طلاق و افسردگی محصول بدحجابی است
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟