سردار شکارچی: ایران ابتکار عمل را در دست دارد

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت: با وجود شیطنت‌های آمریکا، الحمدلله ابتکار عمل در دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
سردار «ابوالفضل شکارچی» سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح درباره اقدامات خصمانه آمریکا در منطقه اظهار داشت: با وجود شیطنت‌های آمریکا، الحمدلله ابتکار عمل در دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است و توانمندی رزمندگان ایران‌زمین در سطح بسیار خوبی قرار دارد. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار شکارچی با هشدار به برخی کشور‌های منطقه در خصوص تبعات همراهی با ارتش فاشیست آمریکا، گفت: هر کشوری که علیه ایران اقدام کند با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان مواجه خواهد شد. 

اخیراً ارتش فاشیست آمریکا به کمک برخی کشور‌های منطقه برخی بنادر و نفتکش‌های ایرانی را مورد حمله قرار دادند که این اقدام با واکنش فوری و شدید نیرو‌های مسلح کشورمان مواجه شد و ناوشکن‌های متجاوز را به فرار از معرکه وادار کرد.

