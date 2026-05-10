پادشاهی انگلیس در خطر افتاد!

صدها نفر از مخالفان پادشاهی در انگلیس مقابل کاخ باکینگهام تجمع کرده و به سیستم پادشاهی اعتراض کردند.
مخالفان سلطنت در بریتانیا، تظاهراتی با عنوان «نه به سلطنت» در بیرون کاخ باکینگهام در لندن برگزار کردند و شعار «مرگ بر تاج و تخت» سر دادند و خواستار یک رئیس جمهور منتخب شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، طبق گزارش ایندیپندنت، بسیاری از آن‌ها تی‌شرت‌های اعتراضی پوشیده و پلاکاردهایی با شعارهایی مانند "سلطنت را لغو کنید" و "پادشاه من نیست" حمل می‌کردند.

"الیزابت مک‌اینتایر"، عضو جمهوری مستقر در لندن، اعتراضات خود را با بیان این جمله آغاز کرد: من واقعاً به سیستم طبقاتی در این کشور اعتراض دارم. فکر می‌کنم این سیستم سلسله مراتبی ایجاد می‌کند که کاملاً غیرقابل قبول است. در صدر این سلسله مراتب، یک سلطنت غیرمنتخب قرار دارد، به این معنی که از بالا تا پایین نابرابری وجود دارد و این باید از بین برود.

اعتراض کاخ باکینگهام تجمع انگلیس بریتانیا سلطنت تاج و تخت
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
جالبه
بیکار
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
با 100 نفر به خطر افتاد قربون تیترت برم من
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
آخ آخ پادشاهی انگلستان کلا نابود شد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اسکاتلند و ایرلند باید از بریتانیا جدا شده و مستقل شوند
ناشناس
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
چشم
