عملیات ویژه دلفینهای نیروی دریایی ارتش در هرمز
برای نخستین بار در جنگ رمضان، فرمانده نیروی دریایی ارتش از ماموریت زیردریاییها در رصد و رهگیری شناورها در آبهای خلیج فارس خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی اظهار کرد: زیردریاییهای سبک ساخت کشورمان متناسب با تهدیدها و ظرفیتها و نیازها در آبهای تنگه هرمز دست به ماشه درحال گسترش و کف نشینی هستند.
وی افزود: کف نشینی در بستر دریا در اعماق آبهای مسیر اقتدار در آبراهه تنگه هرمز برای زمان طولانی و رهگیری و انهدام انواع شناورهای متخاصم از توانمندیهای زیردریاییهای سبک نیروی دریایی ارتش است. این زیر دریاییها در ادبیات روزمره افسران و درجه داران آن به دلفینهای خلیج فارس مشهورند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: دلفینهای خلیج فارس برای نشان دادن اقتدار دفاع دریایی کشورمان در عملیاتی به نام و یاد شهدای ناوشکن دنا در تنگه هرمز روی آب آمدند و پس از اجرای چند مانور آرایشی، به اعماق دریا رفته تا ماموریتهای محوله را ادامه دهند.
