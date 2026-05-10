ارتش: آتشبس دشمن اعتراف به شکست است!
بیش از دو ماه از حمله ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونی به سرزمین مادری میگذرد؛ اما ایران همچنان دست برتر را در میدان نبرد دارد و این موضوع باعث شده است که دشمن هر روز از سر استیصال دست به اقدامات بیحاصل جدیدی بزند، البته که ایستادگی و رشادت دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای دفاعی و نظامی و مقاومت بی مثال مردم ایران در دستیابی به این پیروزیها نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است؛ اینکه دستاوردهای دفاع مقدس سوم چه بود و ایران در چه موقعیت دفاعی و نظامی، آتش بس موقت را پذیرفت و اکنون چه برنامهای برای دفاع از دستاوردهای خود دارد؟ سوالاتی است که از امیر سرتیپ محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی پرسیدیم.
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، امیر سرتیپ اکرمینیا در گفت و گویی تفصیلی نکات جالب توجهی درباره عملکرد ارتش در ایام جنگ، ناگفتههایی از شکست آمریکاییها در دشت مهیار و برنامهها و اهدافی که در دوره آتش بس لحاظ شده است بیان کرده است.
امیر سرتیپ اکرمینیا درباره درسهای جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه برای کشور و اینکه آیا دشمن به اهدافش رسید، گفت: چه در جنگ ۱۲ روزه که در خردادماه سال گذشته به وقوع پیوست و چه در جنگ تحمیلی سوم که در نهم اسفند ۱۴۰۴ به کشور تحمیل شد، دشمن اهدافی را دنبال میکرد که در واقع از اهداف تاکتیکی با یک عملیات رزمی و نظامی، با ترور و شهادت مسئولان عالیرتبه از جمله رهبر معظم انقلاب، فرماندهان عالیرتبه نظامی آغاز شد؛ هدف آن بود با وارد کردن شوک و برهم زدن تعادل سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، زمینههای اغتشاش و هرج و مرج در کشور فراهم شود تا بتواند نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند.
سخنگوی ارتش افزود: اما سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران قطعاً تنها هدف دشمن نبود آنچه از سوی دشمن به عنوان هدف نهایی دنبال میشد، تجزیه ایران بود که در چهارچوب سیاستهای کلان صهیونیسم بینالملل تحت عنوان «اسرائیل بزرگ» قرار داشت. مفهوم اسرائیل بزرگ یعنی تجزیه کشورهای منطقه، اشغال این کشورها توسط رژیم صهیونیستی و همسایگی این رژیم با ایران و البته تجزیه ایران به چند کشور و نهایتاً تفوق، برتری و هژمونی رژیم صهیونیستی بر این بخش از جهان اسلام و منطقه جنوب غرب آسیا.
امیر سرتیپ اکرمی نیا درباره وضعیت میدان جنگ، اظهار کرد: اگر یک تحلیل کوتاه و سریع از شرایط جنگ داشته باشیم، مشاهده میکنیم که هیچکدام از اهداف دشمن محقق نشد؛ تعادل سیاسی نظام به هم نخورد، بلکه وحدت و انسجام در داخل تقویت شد، که این موضوع را همچنان با حضور مردم در خیابانها شاهد هستیم. عِرق ملی و توجه به خواستههای ملی چه از سوی مردم و چه از سوی دولتمردان بیشتر شد و از نظر داخلی، نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به گذشته تقویت شده است.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم یک ارزیابی داشته باشیم، باید بگوییم دشمن به هیچکدام از اهداف از پیش تعیینشده خود دست پیدا نکرد و در این جنگ شکست خورد. بدلیل اینکه اساساً جنگهای امروزی بر اساس میزان تحقق اهداف تحلیل میشوند، بنابراین با توجه به اینکه دشمن به اهداف تعیینشده خود نرسید، با شکست و ناکامی قاطع مواجه شده است.
سخنگوی ارتش درباره محاسبات اشتباه دشمن و غافلگیری آنها در جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: ما از قبل هشدار داده بودیم که اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شود، بلافاصله به حملات دشمن پاسخ خواهیم داد. هشدار داده بودیم که جنگ، منطقهای خواهد شد. همانطور که رهبر شهید ما فرموده بودند که اگر جنگی رخ دهد، آن جنگ منطقهای خواهد بود. اما دشمن دچار همان خطای محاسباتی شد. ما بلافاصله پاسخ دادیم و امروز اگر پس از ۴۰ روز تحلیلی از شرایط داشته باشیم، باید گفت که دشمن با غافلگیریهایی که نتیجه همان خطای محاسباتی بوده، مواجه شده است.
اساساً جنگهای امروزی بر اساس میزان تحقق اهداف تحلیل میشوند، بنابراین با توجه به اینکه دشمن به هدفی از اهداف تعیینشده خود نرسیده، با شکست و ناکامی قاطع مواجه شده است.
سرتیپ اکرمینیا تصریح کرد: نخستین غافلگیری، حضور مردم بود. مردم عاشقانه و بهصورت حماسی در خیابانها حضور پیدا کردند، از نظام، کشور و سرزمین خود دفاع کردند و دشمن را غافلگیر کردند. این موضوع در محاسبات دشمن هرگز پیشبینی نشده بود. دشمن گمان میکرد با یک عملیات شوک و بهت، مردم به خیابانها خواهند ریخت و نظام را ساقط میکنند، در حالی که مردم به خیابانها آمدند اما برای پشتیبانی و حمایت از نظام و تقویت انسجام ملی.
وی افزود: غافلگیری بعدی دشمن در حوزه نیروهای مسلح بود. تصور دشمن این بود که نیروهای مسلح در جنگ توان مقابله و انجام عملیات رزمی ندارند، اما تا روز ۴۰ جنگ، ما توان نظامی خود را حفظ کردیم، جنگ را بهگونهای هنرمندانه مدیریت کردیم و توانستیم مقاومت کنیم، عملیات تهاجمی و تدافعی انجام دهیم و دشمن مشاهده کرد که واقعاً نمیتواند این مقاومت را بشکند و در نهایت مجبور به آتشبس شد.
امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه در حوزه ژئوپولیتیکی، ما تاکنون از ظرفیت تنگه هرمز استفاده نکرده بودیم و اجازه میدادیم دوست و دشمن از این تنگه عبور کنند، تاکید کرد: این عبورها در گذشته برای کشور ما گاهی بیضرر و گاهی همراه با ضرر بوده است و در این مسیر، دشمن پایگاههای نظامی را تاسیس کرده بود که تهدیداتی علیه امنیت ملی ما محسوب میشد و عبورهایی از این تنگه صورت میگرفت که برای ما زیانآور بود.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران که در راهبردهای کلان خود همکاری و همراهی با کشورهای منطقه را تعریف کرده بود و اساساً خواهان آرامش در منطقه بود، این ظرفیت ژئوپولیتیکی را به گونهای تعریف کرده بود که همه کشورها بتوانند از آن بهرهمند شوند. با این حال، این جنگ باعث شد ما از ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز استفاده کنیم و امروز اعمال حاکمیت بر این تنگه انجام شده است. بر اساس حقوق بینالملل و قوانین دریاها و آبراهها، این حق برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است.
از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند، حتماً در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه میشوند.
سخنگوی ارتش تصریح کرد: یک نظام جدید حقوقی و امنیتی در تنگه هرمز اعمال کردیم که به حول و قوه الهی تثبیت شده و از اینپس هر شناوری که بخواهد از تنگه عبور کند، به دلیل اینکه تنگه هرمز در قلمرو سرزمینی ایران قرار میگیرد، باید با ما هماهنگ کند. این یک ظرفیت ژئوپولیتیکی بزرگ است که میتواند آوردههای زیادی برای ما داشته باشد.
سرتیپ اکرمینیا یادآور شد: در جایی نقل قولی از رئیسجمهور امریکا دیدم که نوشته بود «من نمیدانستم ایران میتواند تنگه هرمز را ببندد و آنجا اعمال مدیریت کند» که البته این موضوع نیز به دلیل کمبود دانش بینالمللی او بوده است؛ اما اکنون این نظام حاکم شده و ما در آن منطقه یک مدیریت و کنترل اساسی و راهبردی داریم که این نیز یکی از آوردههای این جنگ برای مردم ایران محسوب میشود. این امر میتواند دستاوردهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی داشته باشد و شاید یکی از مهمترین دستاوردهای آن این باشد که در خنثیسازی تحریمهای ثانویه آمریکا و حتی تحریمهای اولیه نیز تأثیرگذار باشد. یعنی از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران تبعیت کنند، حتماً در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه میشوند.
وی درباره اینکه آیا آتشبس کنونی ناشی از ناتوانی دشمن در ادامه جنگ است و یا فرصتی برای بازیابی توان دفاعی آنها به شمار می رود؟ گفت: پاسخ به این پرسش، در برگیرنده تمامی این احتمالات است. دشمن در محاسبات اولیه خود، بازه زمانی ۳ تا ۵ روزه را برای رسیدن به اهدافش در نظر گرفته بود، چرا که عملیات شوک و بهت، معمولاً عملیاتهای کوتاهمدتی هستند که آمریکاییها این روش را در کشورهای دیگر نیز آزمایش کرده بودند و گاه به نتایج مثبتی دست یافته بودند. به عنوان مثال، در عراق در سال ۲۰۰۳، با همین روش توانستند ظرف ۲۱ روز به بغداد برسند و عملیات زمینی و هوایی را انجام دهند یا در ونزوئلا با یک عملیات برقآسا به موفقیتهایی دست یافتند و در افغانستان نیز همینطور عمل کرده بودند.
سخنگوی ارتش اضافه کرد: بنابراین، تصور اولیه دشمن این بود که با انجام عملیات شوکآور میتواند به اهداف خود برسد، اما در عمل موفق نشدند. پس از ۴۰ روز مقاومت جمهوری اسلامی ایران که مقاومتی فعالانه و کنشگرانه بود یعنی صرفاً به دفاع اکتفا نکردیم، بلکه تهاجم نیز داشتیم و این تهاجمها آسیبهای جدی به زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه و همینطور رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی وارد کرد. دشمن با مشاهده این مقاومت و کنشگری تهاجمی، به آتشبس روی آورد. دشمن دریافت که ادامه این وضعیت، با توجه به شرایط سیاسی، نظامی و اجتماعی داخلی خود، دیگر به صلاحش نیست و اقدام به اعلام آتشبس کرد.
امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه اعلام آتشبس نیز در یک اقدام ریاکارانه از سوی آمریکا صورت گرفت، تصریح کرد: آنها اعلام کردند که طرح ایران را به عنوان مبنای مذاکره میپذیرند و حاضرند مذاکرات را در پاکستان بر اساس آن طرح آغاز کنند. اما در آنجا هم حرفهایی خلاف اظهارات اولیه خود زدند که منجر به توقف مذاکرات شد. در هر صورت، روی آوردن دشمن به آتشبس، خود نشاندهنده عدم توفیق دشمن در دستیابی به اهدافش بوده است.
وی گفت: ما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وضعیت آتشبس را همچنان وضعیت جنگی تلقی میکنیم. ابداً به دشمن اعتماد نداریم و در این شرایط، سعی کردیم قوا و توان خود را تقویت کنیم، بانک اهدافمان را بهروز کنیم، در صورت لزوم آموزشهایمان را بهروز کرده و تغییر دهیم، مواضع پدافندی و آفندی خود را اصلاح کنیم یا در حال انجام این اصلاحات هستیم، و اقدامات لازم را انجام دادهایم.
سخنگوی ارتش تاکید کرد: رصد تحولات نظامی و تغییر و تحولات منطقه نشان میدهد که دشمن همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است. اما اینکه مدعی هستند ما خواهان صلح و مذاکره هستند، این یک بعد اعلامی است؛ در سیاستهای کلان خود، آنها به تقویت نظامیشان در منطقه میپردازند. اگرچه شاید شدت این تقویت به اندازه گذشته نباشد، اما ما برای هر گزینه و هر سناریویی آمادگی داریم. وضعیت آتشبس برای ما وضعیت جنگی است؛ فقط تبادل آتش صورت نمیگیرد، وگرنه همان هوشیاری و رصد دشمن از سوی نیروهای ما وجود دارد و ما در معادلات نظامی، قطعاً این تغییر و تحولات را در نظر داریم.
ابداً به دشمن در آتش بس اعتماد نداریم و در این شرایط، سعی کردیم قوا و توان خود را تقویت کنیم، بانک اهدافمان را بهروز کنیم، در صورت لزوم آموزشهایمان را بهروز کرده و تغییر دهیم، مواضع پدافندی و آفندی خود را اصلاح کنیم یا در حال انجام این اصلاحات هستیم، و جابجاییهای لازم را انجام دادهایم.
سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه وجود تقسیم کار میان دشمنان آمریکایی - صهیونیستی برای حمله به کشور، امری قطعی بود، اظهار کرد: سامانههای راداری ما، جهت ورود هواپیماها و موشکهای دشمن را شناسایی میکردند و این امر، تشخیص دشمن آمریکایی یا رژیم صهیونیستی را برای ما بسیار ساده میساخت. البته آنها به صورت همکاری و همافزایی با یکدیگر عمل میکردند.
سخنگوی ارتش اظهار کرد: رژیم صهیونیستی، چه در جنگ گذشته و چه در این جنگ، ثابت کرد که توان مقابله نظامی با ایران را ندارد؛ این یک واقعیت است و شعار نیست. در جنگ ۱۲ روزه نیز، اگر حمایتها و پشتیبانیهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و کشورهای منطقه وجود نداشت، رژیم صهیونیستی حتی ۲۴ ساعت هم نمیتوانست با ما بجنگد. در طول جنگ ۱۲ روزه، هنگامی که موشک یا پهپادی شلیک میکردیم، رهگیریها از همین پایگاههای آمریکا در کشورهای خلیج فارس آغاز میشد و تا اردن، که نزدیک مرزهای رژیم صهیونیستی است، این رصد از طریق پایگاههای آمریکا انجام میگرفت. این کمکها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا، فراهم بودن تجهیزات پیشرفته آمریکا برای رژیم صهیونیستی، چه قبل از جنگ و چه در طول آن، همگی نشان میدهد که رژیم صهیونیستی به تنهایی، واقعاً نمیتوانست و اکنون نیز نمیتواند در مقابل جمهوری اسلامی ایران از لحاظ نظامی مقاومت کند. آمریکاییها تمام توان خود را به کار گرفتند؛ ناوهایشان، ناوهای هواپیمابرشان، سامانههای جنگال (جنگ الکترونیکیشان)، هواپیماهایشان و تمامی امکاناتی که میتوانستند به کار آورند را بسیج کردند و باز هم نتیجهای نگرفتند.
امیر سرتیپ اکرمینیا تاکید کرد: در خصوص اینکه کدام کشورها بیشترین کمک را به متجاوزان در جنگ تحمیلی سوم کردند، باید گفت بیشترین کمک به آمریکاییها از سوی کشورهایی صورت گرفته که پایگاه در اختیار آمریکا قرار دادهاند. متأسفانه کشورهای اسلامی منطقه که برادران مسلمان ما نیز محسوب میشوند، از سالها قبل، یعنی از دهه ۷۰ میلادی که با افول قدرت انگلستان در منطقه مواجه بودیم و آمریکا جایگزین آن شد، از همان ایام شاهد بودیم، این کشورها به تدریج پایگاه نیروهای آمریکایی شدند. البته شلیکهایی نیز از خارج از این پایگاههای آمریکایی صورت گرفته است؛ یعنی در هماهنگی که آمریکاییها با برخی از کشورهای منطقه داشتند، حتی شلیکهایی از خارج از این پایگاهها نیز وجود داشت.
وی گفت: اینکه پایگاهی در اختیار بیگانه قرار داده شود، بالاترین سطح خصومت و کمک به دشمن را نشان میدهد. البته کشورهای اروپایی عمدتاً با آمریکاییها همراهی نکردند. متحدان سنتی آمریکا مانند انگلستان (بارها نخستوزیر آن اعلام کرد که ما آماده کمک به آمریکا نیستیم و این جنگ را جنگ خودمان نمیدانیم). همینطور فرانسه و دیگر کشورها، کمک زیادی به آمریکاییها نکردند. بیشترین حمایتها و کمکها از سوی کشورهای عربی منطقه در حوزه خلیج فارس بود که پایگاه در اختیارشان قرار دادند.
سخنگوی ارتش در خصوص دشت مهیار و نقش ارتش در مقابله با دشمن و خساراتی که به آنها وارد شد، افزود: پیشبینیهایی از قبل صورت گرفته بود. یکی از شعارهای ترامپ این بود که جمهوری اسلامی ایران مقادیری از اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی دارد که باید از بین برود. ما میدانستیم که نقشهای برای خارج کردن اورانیوم از کشور در دست دارند. به همین دلیل، نیروهای مسلح، چه ارتش و چه سپاه، در آمادگی کامل برای مراقبت از مراکز هستهای که اورانیوم غنیشده در آن نگهداری میشود، به سر میبردند و احتمال میدادیم که ممکن است از طریق عملیات نفوذ یا هلیبرن، قصد سرقت آن را داشته باشند.
امیر سرتیپ اکرمینیا اضافه کرد: در مناطقی که در حوزه استحفاظی ارتش قرار داشت، اقداماتی را پیشبینی کرده بودیم. حتی برای اولین بار، شاید در رسانهها منتشر شود، برای فرودگاههای متروکه پیشبینیهایی داشتیم. به عنوان مثال، ترتیبی داده بودیم که این فرودگاهها قابل استفاده برای دشمن نباشد؛ مثلاً زمینهای مخالف در این فرودگاهها شخم زده شد. در برخی از این فرودگاهها که مسئولیت امنیتشان با ارتش جمهوری اسلامی ایران بود، یگانهایی را آموزش داده و تجهیز کرده بودیم؛ آنها مجهز به خودرو، موتورسیکلت و تسلیحات دوشپرتاب بودند و ما در یک آمادگی صد در صدی به سر میبردیم.
وی ادامه داد: در عملیات نفوذ در شانزدهم فروردین، آمریکاییها با عملیات جنگ الکترونیک و موارد مشابه، تلاش کرده بودند برخی از رادارهای ما را از کار بیندازند تا این نفوذ صورت گیرد. برغم استفاده از تجهیزات جنگ الکترونیک بسیار پیشرفته توسط آمریکاییها، ما متوجه این اقدام شدیم. یگان ما در اصفهان که آمادگی لازم را داشت، با فرماندهی شهید سرتیپ دوم مسعود زارع، فرمانده دانشکده پدافند نیروی زمینی ارتش در اصفهان، به همراه گروهی، سریعاً در ساعات اولیه بامداد به منطقه اعزام شدند.
سخنگوی ارتش اضافه کرد: هنگامی که هواپیمای آمریکایی در حال فرود بر روی آن فرودگاه متروکه بود، شهید زارع موفق شد با اولین شلیک سلاح دوشپرتاب، موتور یکی از هواپیماهای C-۱۳۰ آمریکایی را مورد اصابت قرار دهد. این هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد. هواپیمای دیگری نیز برای خارج کردن نیروها اعزام شد، چرا که عملیات با شکست مواجه شده بود. آمریکاییها تلاش کردند نیروهای خود را بلافاصله از منطقه با هواپیمای دیگری خارج کنند و باقیمانده تجهیزاتشان، از جمله بالگردها و هواپیمایی که مورد اصابت قرار گرفته بود را بر روی زمین بمباران کنند تا اسنادی به دست نیروهای ما نیفتد.
در عملیات نفوذ در شانزدهم فروردین، آمریکاییها وارد شدند. آنها از مناطقی استفاده کردند که با عملیات جنگ الکترونیک و موارد مشابه، تلاش کرده بودند برخی از رادارهای ما را از کار بیندازند تا این نفوذ صورت گیرد. برغم استفاده از تجهیزات جنگ الکترونیک بسیار پیشرفته توسط آمریکاییها، ما متوجه این اقدام شدیم.
امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه واقعیت این است که این یک شکست بزرگ برای آمریکاییها بود، گفت: کشف این عملیات برای ما یک موفقیت بزرگ محسوب میشود. آنها فکر نمیکردند ما بتوانیم این توطئه را کشف کنیم، اما ما موفق شدیم. به موقع وارد عمل شدیم، به موقع عملیات را انجام دادیم و عملیات آنها را با شکست مواجه کردیم. بنابراین، این پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران و شکستی بزرگ برای آمریکاییها محسوب میشود. این شکست بزرگ در پذیرش آتشبس از سوی آمریکاییها بود که چند روز بعد اعلام کردند، طرح ایران را میپذیرند و آتشبس صورت گرفت، تا حد زیادی تحت تاثیر این عملیات قرار داشت.
وی خاطرنشان کرد: اینکه آمریکاییها اعلام کردند عملیاتی برای آزادسازی خلبان انجام دادهاند، بیشتر یک عملیات فریب بود. چرا که اعلام آنها نیز متناقض بود؛ روز قبل از آن نیز عملیاتی انجام داده بودند که با مقابله عشایر مواجه شده بودند. احتمالا آن عملیات هم نیز برای سرقت اورانیوم غنیشده ما بوده است. در هر صورت، تلاش اصلی آنها متمرکز بر سرقت اورانیوم بود. آنچه مشخص است، شاید در سالها و ماههای آینده، اسرار بیشتری از این عملیات فاش شود، اما به هر حال، این یک پیروزی بسیار بزرگ است که آمادگی نیروهای مسلح ما، به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه آمریکاییها اعلام کردند که بیش از ۵۰ فروند هواپیما در این عملیات نقش داشتهاند، گفت: برخی از این هواپیماها و پهپادها وظیفه پوشش هوایی و شلیک را بر عهده داشتند که متاسفانه چهار نفر از همرزمان ما توسط هواپیماها و پهپادهای دشمن به شهادت رسیدند. برخی از این هواپیماها کار ترابری را انجام دادند و تعدادی هم در زمینه جنگ الکترونیک فعال بودند. یعنی ۵۰ هواپیمای دشمن در عملیاتی شرکت کردند که قطعاً این عملیات بارها تمرین شده و به دقت طرحریزی و مطالعه شده بود تا بتوانند این کار بزرگ را انجام دهند. اما با همت همرزمان عزیز ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران و همکاری همرزمان در سایر نیروهای مسلح، این عملیات به شکست انجامید و پیروزی بزرگی برای ایران رقم خورد.
امیر سرتیپ اکرمینیا در مورد عملیات جنگندههای نیروی هوایی در حمله به دشمن در جنگ ۴۰ روزه و آمار اصابتهای موفق آن، تصریح کرد: در طول جنگ ۴۰ روزه، تا جایی که امکان داشت، اخبار جنگ را از طریق صدور اطلاعیههایی منعکس میکردیم. در مجموع، ۵۸ اطلاعیه از سوی ارتش در طول این جنگ منتشر شد که شامل اخبار مربوط به پرندهها و جنگندههای نیروی هوایی نیز میشد.
وی افزود: در روزهای آغازین جنگ که شدت درگیریها بیشتر بود، نیروی هوایی با چندین سورتی پرواز، جنگندههای خود را به پایگاههای آمریکا در کویت، قطر و اربیل که مرکز ضد انقلاب و عناصر تجزیهطلب بود اعزام کرد. این عملیاتها با موفقیت انجام شد و هواپیماهای ما، چه در عراق و اربیل و چه در کویت، سالم به پایگاههای خود بازگشتند. جنگندههای اف-۵ ما هم سالم به کشور بازگشتند، اما هواپیماهای سوخو۲۴، پس از انجام عملیات و در راه بازگشت، مورد اصابت قرار گرفت. دلیل این امر، تقویت سامانههای پدافندی دشمن پس از گذشت چند روز از عملیاتهای قبلی بود.
سخنگوی ارتش تاکید کرد: در کنار عملیات جنگندههای نیروی هوایی، پهپادهای ارتش نیز تا روز آخر جنگ فعال بودند و نقشی بسیار مؤثر ایفا کردند. از پهپادهای «آرش ۱» و «آرش ۲» استفاده شد. پهپاد «آرش ۲»، که نوع جدیدتر و با برد ۲۰۰۰ کیلومتری است، قابلیت پروازی بالا و سطح مقطع راداری کوچکی دارد که کشف آن را برای دشمن بسیار دشوار میسازد و از قابلیت نظامی بسیار مؤثری برخوردار است. عمدتاً از همین پهپاد «آرش ۲» استفاده شد که نیروی هوایی ما به کار گرفت.
اگر عملیاتهای اسکرمبل نیروی هوایی نبود، ما با موجی بزرگتر و شدیدتر از تهاجمات هوایی دشمن مواجه بودیم.
وی اعلام کرد: کار بسیار مؤثر دیگری که کمتر به اطلاع مردم رسید، عملیاتهای اسکرمبل [حالت آماده باش کامل و وضعیت قرمز در حوزه هوایی] بود که نیروی هوایی انجام داده است. دشمن مرتباً تلاش میکرد عملیات موشکی و هوایی با هواپیماهای خود را بر روی کشور و شهرهای ما اجرا کند. اگر عملیاتهای اسکرمبل نیروی هوایی نبود، ما با موجی بزرگتر و شدیدتر از تهاجمات هوایی دشمن مواجه بودیم. در موارد بسیاری، عملیاتهایی که توسط نیروی هوایی صورت گرفت، باعث شد هواپیماهای دشمن متواری شوند. این نیز نقشآفرینی مهمی بود که نیروی هوایی ما در جنگ داشت. در کنار نیروی هوایی، قهرمانان نیروی زمینی، پدافند و نیروی دریایی نیز حضور بسیار موثری در مقابله با دشمن داشتند.
سخنگوی ارتش درباره عملیات جنگنده اف ۵ گفت: در حال تولید مستنداتی هستیم و برنامههای تولیدی داریم که جزئیات بیشتری از این عملیاتهای غرورآفرین را به اطلاع مردم خواهیم رساند.
امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه فرماندهان ارتش با اشاره به دستاوردهای ارزشمند جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بر استفاده از تجربیات کسب شده در مراکز آموزشی، بهویژه دانشگاه فرماندهی و ستاد (دافوس) ارتش و ۷ مرکز دانشگاهی دیگر تأکید کردند، افزود: این تجربیات، که شامل ارتقای دانش فرماندهان و بکارگیری فناوریهای نظامی نوین، اعم از تولید داخلی و واردات، است، در بازنگری و بهروزرسانی توان دفاعی ارتش نقش اساسی خواهد داشت.