طرح ترافیک امروز در تهران اجرا میشود؟

ورود به طرح ترافیک تهران روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ ممنوع بوده و طرح ترافیک امروز در محدوده همیشگی اجرا می شود
ساعت طرح ترافیک تهران امروز

ورود به طرح ترافیک تهران روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ ممنوع بوده و طرح ترافیک امروز در محدوده همیشگی اجرا می‌شود

پیرو تصویب شورای اسلامی شهر تهران اجرای طرح ترافیک در تهران که در ایام جنگ تحمیلی متوقف شده بود به حالت عادی بازگشت.

طرح زوج و فرد تهران امروز

به اطلاع میرساند طرح آلودگی هوا (در محدوده طرح زوج و فرد سابق) در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ و در روز‌های پنجشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ در تهران اجرا میشود و خودرو‌ها بدون توجه به زوج یا فرد بودن پلاک به مدت ۲۰ روز در هر فصل میتوانند وارد محدوده شوند.

شایان ذکر است وضعیت شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون روی عدد ۵۷ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

به اطلاع میرساند طرح زوج و فرد از درب منزل روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تهران اجرا نمی‌شود.

ساکنان محدوده طرح ترافیک میتوانند یک بار خروج قبل از ساعت ۹:۰۰ و یک بار ورود بعد از ساعت ۱۶:۰۰ داشته باشند.

طرح ترافیک پنجشنبه‌ها

توجه: طبق اعلام پلیس راهور در روز‌های پنجشنبه فقط طرح کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق) از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ در تهران اجرا شده و طرح ترافیک پنجشنبه‌ها اجرا نمیشود.

