هشدارهواشناسی: بارش باران و تگرگ در چند استان

سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای اغلب مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرد.
به گزارش هواشناسی، امروز (یکشنبه) فقط در برخی نقاط کشور از جمله شمال آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فردا دوشنبه در شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و ارتفاعات اردبیل، افزایش ابر، گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

روز سه شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، برای مناطقی در شمال غرب، غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غرب گیلان، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم داشت.

خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان تا روز دوشنبه مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در برخی ساعت‌ها افزایش سرعت باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۸ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

