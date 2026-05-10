گفتگوی محرمانه آمریکا و قطر درباره پایان جنگ
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه اظهار داشت که انتظار دارد به آخرین پیشنهادات کشورش برای توافقی به منظور پایان دادن به درگیری در منطقه پاسخی داده شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ به خبرنگاران در واشنگتن گفت: «قرار است امشب (جمعه شب/شنبه صبح) نامهای (از ایران) دریافت کنم، بنابراین خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش میرود.»
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد که پاسخش به آخرین پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده هنوز «در دست بررسی» است، بدون اینکه جدول زمانی خاصی ارائه دهد.
در همین راستا، آکسیوس در این گزارش ادعا میکند که قطر نقش محوری در میانجیگری بین دو طرف ایفا میکند.
طبق گزارش این وبگاه آمریکایی، میانجی قطری از زمان آغاز درگیری در ۲۸ فوریه در پشت صحنه فعالیت داشته است، در حالی که پاکستان از زمان آغاز درگیری در ۲۸ فوریه، میانجی رسمی بین واشنگتن و تهران بوده است. این وبگاه با استناد به مقامات آمریکایی افزود که کاخ سفید آنها را به ویژه در مذاکرات با ایران مؤثر میداند.
در جزئیات دیگر، آکسیوس گزارش داد که قرار بود نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر پس از دیدار روز جمعه خود در واشنگتن با «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، به دوحه بازگردد، اما به گفته یک منبع در این وبگاه خبری، مقصد خود را به میامی تغییر داد.
همین منبع افزود که در میامی، او با شاهزاده «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، تماس تلفنی برقرار کرد تا در مورد تلاشهای میانجیگری گفتوگو کند.
عصر شنبه، وزارت امور خارجه قطر در بیانیهای اعلام کرد که نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با شاهزاده فیصل بن فرحان گفتوگوی تلفنی داشتهاند.
طبق این بیانیه، این تماس شامل «بررسی روابط همکاری بین دو کشور و راههای حمایت و تقویت آنها، و بحث در مورد تحولات منطقه، به ویژه تحولات مربوط به آتشبس بین ایالات متحده و ایران، و تلاشها با هدف کاهش تنش به گونهای که به افزایش امنیت و ثبات در منطقه کمک کند» بود.
طبق این بیانیه، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در جریان تماس با بن فرحان، «ضرورت پاسخگویی همه طرفها به تلاشهای میانجیگری مداوم را که راه را برای رسیدگی به ریشههای بحران از طریق روشهای مسالمتآمیز و گفتوگو باز میکند و منجر به دستیابی به توافقی پایدار میشود که از تشدید مجدد تنش جلوگیری میکند»، ابراز کردند.
در مورد گام بعدی، آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که نشست میامی بر مسیری متمرکز بود که میتواند به تفاهمنامهای برای پایان دادن به جنگ منجر شود.
این وبگاه خبری به نقل از یکی از منابع خود افزود که قطر، پاکستان، مصر، ترکیه و عربستان سعودی با هماهنگی برای دستیابی به توافق تلاش میکنند.
طبق ادعای آکسیوس، میانجیگران از هر دو طرف میخواهند که تنشزدایی کنند و بر دستیابی به توافق تمرکز نمایند.
این در حالی است که پنجشنبه گذشته، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در مصاحبهای با العربی الجدید اظهار داشت که احتمال زیادی وجود دارد که ایالات متحده و ایران، علیرغم مواضع متفاوت و علنی خود، به یک راهحل دیپلماتیک دست یابند. او تأکید کرد که هرگونه توافق ایالات متحده و ایران باید منافع کشورهای منطقه و جهان را در نظر بگیرد و بار دیگر مخالفت کشورش با استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار چانهزنی در هرگونه درگیری را تکرار کرد.
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ضمن تصریح اینکه فرمولی برای همزیستی ضروری است، فرمولی مبتنی بر احترام به حاکمیت، حسن همجواری و عدم دخالت در امنیت هیچ طرفی، همزمان تأکید کرد که حاکمیت کشور قطر خط قرمزی است که هرگز به خطر نخواهد افتاد.
این گزارش آکسیوس در حالی است که به گفته مقامات آمریکایی و منابع منطقهای که با کانال ۱۲ عبری صحبت کردند، طی دو هفته گذشته، قطر به عنوان بخشی از تلاشها برای دستیابی به توافقی که میتواند به مهار تشدید تنش و پایان دادن به جنگ کمک کند، به خط مقدم تلاشهای میانجیگری غیررسمی بین ایالات متحده و ایران بازگشته است.
اگرچه پاکستان در حال حاضر میانجی رسمی است، اما منابع آگاه تأیید کردند که دوحه به برجستهترین و مؤثرترین کانال ارتباطی بین واشنگتن و تهران تبدیل شده است.
به گفته این منابع، قطر در گذشته در ایفای نقش میانجیگری مستقیم مردد بود، اما سرانجام پس از فشارهای دونالد ترامپ بر امیر قطر برای احیای تلاشهای میانجیگری، به این مسیر بازگشت.
اطلاعات نشان میدهد که دوحه در تلاش برای پر کردن شکافها و ایجاد شرایط برای یک توافق بالقوه، به شبکه روابط خود با چهرههای بانفوذ در ایران، از جمله مقامات نزدیک به حلقههای تصمیمگیری درگیر در مذاکرات با ایالات متحده، تکیه میکند.
این منابع همچنین توضیح دادند که قطر اقدامات خود را با پاکستان هماهنگ میکند، بدون اینکه از نقش رسمی خود فراتر رود، اما واشنگتن در حال حاضر معتقد است که موثرترین کانال برای ارتباط با تهران از طریق کانال غیررسمی قطر است.