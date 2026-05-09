تبریک متفاوت از ایران به خانم سخنگوی کاخ سفید‌ + عکس

به گزارش تابناک، سفارت ایران در ارمنستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تولد دختر سخنگوی کاخ سفید نوشت:‌

به شما تبریک می‌گویم. کودکان معصوم و دوست‌داشتنی هستند. آن ۱۶۸ کودکی که رئیست در مدرسه‌ای در میناب کُشت و شما توجیه‌اش کردی، آن‌ها هم کودک بودند. وقتی فرزندت را می‌بوسی، به مادران آن کودکان فکر کن.