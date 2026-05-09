تبریک متفاوت از ایران به خانم سخنگوی کاخ سفید‌ + عکس

سفارت ایران در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس، تولد دختر سخنگوی کاخ سفید را تبریک گفت.
به گزارش تابناک، سفارت ایران در ارمنستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تولد دختر سخنگوی کاخ سفید نوشت:‌

به شما تبریک می‌گویم. کودکان معصوم و دوست‌داشتنی هستند. آن ۱۶۸ کودکی که رئیست در مدرسه‌ای در میناب کُشت و شما توجیه‌اش کردی، آن‌ها هم کودک بودند. وقتی فرزندت را می‌بوسی، به مادران آن کودکان فکر کن.

برچسب ها
ایران آمریکا جنگ حمله نظامی مدرسه میناب دانش آموزان کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
9
41
پاسخ
عجب!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
آبروی برای این تروریست های وحشی یانکی با بمباران دبستان، بیمارستان،سالن ورزشی، شهربازی،ناو چه بی سلاح، ترمینال مسافربری و.... نمونده. همه ی اون ادعاهای کرکننده حقوق بشری فرو ریخته.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
احتمالا ترامپ هم شریک هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
8
90
پاسخ
چه تبریک جالبی واقعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
38
61
پاسخ
کارولین لیویت احمق نوکر ترامپه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
70
63
پاسخ
زایمانِ یک ماده گرگ خیلی سرور آفرین نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ادب مرد به از دولت اوست .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
پیام تبریک سفیر ایران هم نشاندهنده شادی ایشان نیست، استفاده از یک فرصت برای رساند یک پیام مهم است. آن هم به روشی در خور شان ایرانیان.. فکر نکنم ..فهمیدنش خیلی سخت باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
شماها فقط پای آمریکا که بیاد یاد ادب میوفتید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
27
71
پاسخ
تولد دخترش را زهر مارش کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
6
31
پاسخ
واقعا!؟🫠
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
22
82
پاسخ
یعنی من اگر جای این زن بودم با شنیدن چین حرفی از خجالت آب می شدم می رفتم زیر زمین

و از کاخ سفید بیرون و استعفا می دادم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
124
30
پاسخ
داغشو ببینه الهی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اون بچه فعلا بی گناهه و من براش چنین آرزویی نمی کنم.
اما ان شاءالله خودش مثل سگ بمیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
119
36
پاسخ
داغ بچشو بچشه به بدترین شکل ممکن...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
تو چه سنگدلی 👎👎👎
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
33
64
پاسخ
این کی حامله شد ما نفهمیدیم تا همین یه هفته پیش که داشت سخنرانی می کرد خانم ها یاد بگیرن از هفته سوم میخوابن همه کارها رو میندازن گردن مردا تا سر کوچه هم باید کول کنی ببری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
میگم ازین به بعد بیاد با شما هماهنگ کنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
هر كي حامله مي شه بايد به شما خبر بده؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
آفرین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
تو هم اگه پاره جگرت توی مدرسه میناب تکه تکه میشد سنگدل میشدی، بیرون گود راحته که بگی لنگش کن.
