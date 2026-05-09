تبریک متفاوت از ایران به خانم سخنگوی کاخ سفید + عکس
سفارت ایران در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس، تولد دختر سخنگوی کاخ سفید را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۷۱۷۳۰| |
27487 بازدید
به گزارش تابناک، سفارت ایران در ارمنستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تولد دختر سخنگوی کاخ سفید نوشت:
به شما تبریک میگویم. کودکان معصوم و دوستداشتنی هستند. آن ۱۶۸ کودکی که رئیست در مدرسهای در میناب کُشت و شما توجیهاش کردی، آنها هم کودک بودند. وقتی فرزندت را میبوسی، به مادران آن کودکان فکر کن.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴۴
عجب!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ناشناس| |
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
زایمانِ یک ماده گرگ خیلی سرور آفرین نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ناشناس| |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ناشناس| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
یعنی من اگر جای این زن بودم با شنیدن چین حرفی از خجالت آب می شدم می رفتم زیر زمین
و از کاخ سفید بیرون و استعفا می دادم
و از کاخ سفید بیرون و استعفا می دادم
داغشو ببینه الهی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اما ان شاءالله خودش مثل سگ بمیره
داغ بچشو بچشه به بدترین شکل ممکن...
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
این کی حامله شد ما نفهمیدیم تا همین یه هفته پیش که داشت سخنرانی می کرد خانم ها یاد بگیرن از هفته سوم میخوابن همه کارها رو میندازن گردن مردا تا سر کوچه هم باید کول کنی ببری
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ناشناس| |
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ناشناس| |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
ناشناس| |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟