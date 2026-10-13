برخلاف یک باور قدیمی مبنی‌بر اینکه ریه‌ها قادر به ترمیم نیستند، تحقیقات جدید نشان می‌دهد این اندام حیاتی ظرفیت فراوانی برای بازسازی دارد. با این حال، پزشکان هشدار می‌دهند که برخی افراد پس از آسیب‌های ناشی از سیگار، با عوارض جبران‌ناپذیری مواجه می‌شوند.

به گزارش تابناک وبگاه گاردیَن در گزارشی آورده است:

سال‌ها تصور می‌شد ریه‌ها قادر به بازسازی خود نیستند؛ اما شارلوت دین (Charlotte Dean)، متخصص بیماری‌های ریه در کالج سلطنتی لندن، می‌گوید: اکنون می‌دانیم که این‌طور نیست. به طور کلی، ریه‌ها پس از ترک سیگار می‌توانند ترمیم شوند.

سیگارکشیدن به ریه‌ها آسیب می‌زند، اما ریه‌ها ظرفیت چشمگیری برای ترمیم خود دارند. آنها در طول تکامل، برای مقابله با آلودگی و عفونت‌ها سازگار شده‌اند. دکتر دین توضیح می‌دهد: ریه‌ها برای حیات ضروری هستند؛ بنابراین در آفرینش به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند خود را ترمیم کنند.

هشدار: ترک زودهنگام، کلید موفقیت

با این حال، دکتر دین تأکید می‌کند که این یافته نباید بهانه‌ای برای تداوم سیگارکشیدن باشد. سیگار و وِیپ (نوعی سیگار الکترونیکی) ریه‌ها را در معرض ذرات سمی بیشتری قرار می‌دهند که فراتر از ظرفیت تحمل آنهاست.

نکته مهم این است که واکنش افراد متفاوت است. ریه‌های برخی افراد به‌خوبی دیگران بازسازی نمی‌شود و در نتیجه نسبت به آسیب دائمی بافت ناشی از سیگار بسیار آسیب‌پذیرتر هستند.

دکتر دین می‌گوید: ترک سیگار به طور کلی سلامت ریه‌ها را به میزان چشمگیری بهبود می‌بخشد، اما به این معنا نیست که کاملاً از خطر خارج شده‌اید. ممکن است تغییرات ژنتیکی یا آسیب بافتی ایجاد شده باشد که بر سلامت کلی ریه تأثیر می‌گذارد. این بدان معناست که کاهش عملکرد ریه با افزایش سن سریع‌تر اتفاق می‌افتد یا ممکن است منجر به سرطان شود.

سن و سبک زندگی؛ عوامل مؤثر در بازسازی

دکتر دین به افراد سیگاری توصیه می‌کند: هرچه زودتر سیگار را ترک کنید. همان‌طور که استخوان‌ها با افزایش سن به‌خوبی ترمیم نمی‌شوند، بافت ریه نیز با بالارفتن سن، توانایی کمتری برای بازسازی خود دارد.

یک سبک زندگی سالم می‌تواند به فرآیند بازسازی ریه کمک کند. این متخصص می‌گوید: ورزش همان‌طور که عضلات را قوی و سالم نگه می‌دارد، برای سلامت ریه‌ها نیز حیاتی است و باعث می‌شود اکسیژن به طور مؤثرتری در بدن جابه‌جا شود.

نکته پایانی

بهترین زمان برای ترک سیگار، همین الان است. هر چه زودتر ترک کنید، شانس بیشتری برای بازسازی ریه‌هایتان خواهید داشت.