صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بهانه‌های اسرائیلی چگونه جفت و جور می‌شوند؟/اول دلیل را بساز بعد کشتار کن!

روز بعد از ترور، شارون دستور بمباران هوایی گسترده پایگاه‌های ساف در لبنان را صادر و از واکنش ساف برای فعال‌کردن طرحی که قبلا در سال ۱۹۸۱ آماده کرده بود، استفاده کرد. اکثر گزارش‌ها می‌گویند شارون یک‌طرح کوچک و کم‌هزینه برای تهاجم به دولت اسرائیل ارائه کرد اما در عمل حملات گسترده‌تری اجرا شدند که منجر به اشغال بیروت و اتفاقاتی فراتر از آن شدند.
کد خبر: ۱۳۷۱۶۲۹
| |
9464 بازدید
|
۶

بهانه‌های اسرائیلی چگونه جفت و جور می‌شوند؟/اول دلیل را بساز بعد کشتار کن!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سوم ژوئن ۱۹۸۲ شلومو آرگوف سفیر اسرائیل در لندن، هنگامی که در حال ترک یک مهمان شام در هتل دورچستر بود به قتل رسید. سپس اعلام شد قاتل سفیر حسین غسان سعید قاتل وی، یکی از اعضای سازمان ابونضال بوده است. آن‌طور که منابع آگاه و اهالی تحقیق می‌گویند هیچ‌کس در هیچ مقامی از این گروه نمی دانست چه کسی، چه کسی را استخدام می‌کند. بنیانگذار این‌گروه در مقطعی مردی به‌نام ابونضال بود که برای سازمان سیا نیز کار می‌کرد و پس از ترک سازمان در سال ۱۹۷۳ معلوم شد بسیاری از اعضای ساف (سازمان آزادی بخش فلسطین) در میان قربانیان او بودند.

اما این‌که قاتل چه‌کسی بوده یا با اسرائیل و آمریکا همکاری داشته، ازجمله موضوعاتی نبودند که به‌ظاهر برای آریل شارون وزیر دفاع وقت رژیم صهیونیستی جالب باشند. او از زمان انتصابش به این‌پست آماده حمله به لبنان بود و دستگاه‌های اطلاعاتی با انجام این‌ترور، راه را برایش باز کردند. یا به بیان ساده‌تر می‌توان گفت بهانه را برای حمله‌ای که خیلی منتظرش بود، به دستش دادند. 

بهانه‌های اسرائیلی چگونه جفت و جور می‌شوند؟/اول دلیل را بساز بعد کشتار کن!

صحنه ترور

روز بعد از ترور، شارون دستور بمباران هوایی گسترده پایگاه‌های ساف در لبنان را صادر و از واکنش ساف برای فعال‌کردن طرحی که قبلا در سال ۱۹۸۱ آماده کرده بود، استفاده کرد. اکثر گزارش‌ها می‌گویند شارون یک‌طرح کوچک و کم‌هزینه برای تهاجم به دولت اسرائیل ارائه کرد اما در عمل حملات گسترده‌تری اجرا شدند که منجر به اشغال بیروت و اتفاقاتی فراتر از آن شدند.

جنایات اسرائیل در آن‌جنگ و اشغال لبنان، در گزارش شان مک براید به سازمان ملل در سال ۱۹۸۳ ثبت شد. این‌سیاست‌مدار ایرلندی که در آن‌مقطع، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل بود همراه با سایر اعضای کمیته خود، جنایات جنگی را با جزئیات مفصل مستند کرد. اما این‌گزارش کنار گذاشته و توسط جامعه بین‌المللی به کلی نادیده گرفته شد. جالب است که خشم جهانی تا پیش از آن‌که اسرائیل با شبه نظامیان مسیحی مارونی در کشتار صبرا و شتیلا در سپتامبر ۱۹۸۲ همکاری کند، برانگیخته نشد. هرچند دیر شده و انسان‌های زیادی کشته شده بودند، اما اعتراضات به جنایت صبرا و شتیلا به‌قدری زیاد بودند که مناخیم بگین نخست‌وزیر وقت اسرائیل (جایزه صلح نوبل هم برده) مجبور شد شارون را از وزارت دفاع برکنار کند.

با این‌حال وقتی تاریخ آدم‌کشی‌ها و نسل‌کشی‌های رژیم صهیونیستی را به‌‌ویژه در دوره فعالیت آریل شارون بررسی کنیم، می‌بینیم این رویدادهای وحشتناک در لبنان و رویدادهایی که همیشه در مورد همبستگی بین تحولات منطقه‌ای و فلسطینیان مشاهده می‌شود، بر استراتژی شارون در سرزمین‌های اشغالی تاثیری نداشت.

بهانه‌های اسرائیلی چگونه جفت و جور می‌شوند؟/اول دلیل را بساز بعد کشتار کن!

شارون حتی در بیرون از وزارتخانه دفاع و داشتن مسئولیت در وزارتخانه‌های دیگر، (از این‌جا به بعد دیگر نیازی به بهانه نبود) باز هم به تشدید سیاست‌های مرتبط با خفقان و سرکوب در سرزمین‌های اشغالی تا اواسط دهه ۱۹۸۰ همت، و کارهایی از خود به جا گذاشت که یک‌پیام را منتقل می‌کردند: این‌که زندگی در سرزمین های اشغالی در سال های آینده چگونه خواهد بود! پاسخ هم این بود که اگر مردم تحت اشغال، دنبال کمک به سازمان حامی خود، یعنی ساف بودند، پاسخ های بسیار کمی دریافت می‌کردند.

ساف، از زمان انهدام پایگاه‌هایش در سال ۱۹۸۲ در تهاجم اسرائیل به لبنان، در تونس که نسبت به لبنان، خیلی به فلسطین دورتر بود، مستقر شد و آن قدر ضعیف شده بود که نمی‌توانست کمک چندانی به فلسطینی‌های در زندان کند. این‌صحبت‌ها مربوط به مقطعی است که فلسیطنی‌ها با زندگی در دو زندان روبرو بودند؛ یکی زندان روبازی به مساحت کل کشورشان و دیگری زندان امنیتی سربسته‌ای که ادارات اطلاعات و شکنجه‌گاه‌های اسرائیل بودند. البته در دهه ۱۹۹۰ مدل زندان روباز در فلسطین به‌تدریج در حال فروپاشی بود و اسرائیلی‌ها هم دنبال‌ سرعت‌دادن به سیاست الحاق نامحسوس و غیررسمی کرانه باختری و نوار غزه بودند. 

در سال‌های قبل از انتفاضه اول، سازمان ساف دنبال نزدیکی با اردن بود، اما فایده ای نداشت زیرا خاندان هاشمی مانند اکثر کشورهای عضو اتحادیه عرب از هرگونه دخالت در کرانه باختری فاصله گرفته بود.

***

هدف از بیان این‌واقعیات تاریخ فلسطین این بود که اهالی تدبر و تفکر یقین کنند اگر اسرائیل برای حمله به کشور یا یک‌موضع جغرافیایی، نیاز به بهانه داشته باشد، حتما بهانه‌ها خودشان جور می‌شوند!

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
یهود صهیونیسم اسرائیل آریل شارون صبرا و شتیلا کشتار نسل کشی ترور بمباران سازمان آزادی بخش فلسطین اردن لبنان
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
از تاماهاک تا پاتریوت؛ گزارشی از آنچه آمریکا پس از جنگ ایران ندارد
عربستان برای طرح «عدم تعرض منطقه‌ای» با ایران از آمریکا اجازه نمی‌گیرد/ ائتلاف‌های جدید با ساختار امنیتی منطقه همخوان نیستند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا، زمان مذاکره لبنان و اسراییل را اعلام کرد
پروژه جدید رسانه‌ای: سفیدکردن BBC بعد از پایان ماموریت اینترنشنال
اینترنت را باز کنید براندازی‌مان را بکنیم دیگر!/اندر باب استانداردهای دوگانه این‌جماعت دلسوز
سخنی با خودی‌ها؛ تا کی باید ثابت کنیم با لشکر دروغ‌ها می‌جنگیم؟
دست‌وپا زدن دایه‌های مهربان‌تر از مادر برای دسترسی مردم ایران به جریان آزاد اطلاعات!
فروید روی عرشه کشتی چه گفت؟/برای آمریکایی‌ها طاعون می‌برم!
ترامپ دست از شامورتی‌بازی برنمی‌دارد!/«آدم‌های مهم ترور می‌شوند»؛ جای سس خرسی در این‌معادله کجاست؟
یک‌يادآوری؛ روزهایی که افسران موساد کف خیابان‌ با «ما» بودند!
وقتی اسرائیل ناو جنگی آمریکا را زد!/ماجرا مربوط به بعدی از کندی است
وقتی اسرائیلی‌ها هم با ایران همراهی می‌کنند/در این‌جنگ به خدا و تورات تکیه کنید!
زبانی که اسرائیلی‌ها برای مذاکره اختراع کردند: باید چیزی بگوییم اما منظوری نداشته باشیم!
یادی از جملات آن افسر موساد: در حال ساختن یک‌دنیای کاملاً جعلی هستیم!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
3
2
پاسخ
عبارت « ایراد بنی اسرائیلی» همیشه جزو ضرب المثل ها بوده و اینکه خداوند از زمان حضرت موسی علیه السلام اخلاق این قوم رو بارها در قرآن کریم آورده گواه این خصلت و ذات پست شون هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
41
25
پاسخ
حامیان احمق پهلوی مثل معصومه نژادعلی و بقیه احمق ها مگه اینارو میفهمن؟
محمدمهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
34
19
پاسخ
رسانه‌ها و روزنامه‌های خود اسرائیل دارن هرلحظه به شکست خوردن این رژیم اعتراف میکنند اینا که دیگه رسانه‌های خودشونن نه رسانه‌های ایران! طبق اذعان این رسانه‌ها اسرائیل واقعا درحال فروپاشی است. درنتیجه ما باید جنگ با آمریکا و اسرائیل را ادامه دهیم پیروزی بزرگ نزدیک است انشاالله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
6
20
پاسخ
آرگوف ٢٠٠٣ كشته شد. سوء قصد ١٩٨٢ نافرجام بود اما پيامدهاى ترور كه باعث فلج شدنش شد او را در ٢٠٠٣ از پاى در آورد. اين يه سرچ ساده گوگل ميطلبه براى نويسنده مقاله خبرى. شايد گوگل نويسنده بسته أست هنوز.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
4
2
پاسخ
شرورترین موجوداتی که تاریخ بشر به خود دیده همین قوم لعنت هستند. به امید روزی که زمین از شرارت و لوث وجودشان پاک شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
5
3
پاسخ
قیافه شارون هم به پدوفیل ها میخوره
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
پزشکیان: حتما گرانی خواهیم داشت  (۱۶۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به حمله امام جمعه به بی‌حجاب‌ها  (۱۲۹ نظر)
سناریوی جدید برای بنزین ۵ هزار تومانی با کارت جایگاه/ افزایش قیمت بنزین در راه است یا مدیریت مصرف؟  (۱۲۴ نظر)
گرانی‌ها ربطی به جنگ ندارند/ چرا بانک مرکزی هر روز نرخ ارز را بالا می‌برد؟ / این آرایش جنگی است یا خیانت به مردم؟  (۱۱۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
شلیک با کلاشنیکف روی آنتن شبکه افق  (۹۱ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۹۰ نظر)
گره کور فروش دلار با کارت ملی در بانک‌ها و صرافی‌ها/ ارز سهمیه‌ای به غیرایرانی‌ها هم می‌رسد؟  (۸۵ نظر)
بهزاد فراهانی: ...داشتیم شاه را آوردیم پایین؛ دارید؟ یاالله  (۸۲ نظر)
حمله آمریکا به ایران، ریشه اقتصادی داشت/ جنگ ۱۲ روزه، قلق‌گیری اولیه بود/ چرا بازاریان اعتراض کردند؟  (۸۲ نظر)
آقای فرهادی واکنش نشان‌دادن بلدی؟/خدا قوت پهلوان! شیر مادر و نان پدر حلالت!  (۷۷ نظر)
فوری/ عقب‌نشینی ترامپ از حمله ادعایی به ایران!  (۷۰ نظر)
آقای قمیشی لطفا رها شو از پیله ی خواب !  (۶۹ نظر)
عکس العمل اسرائیلی‌ها به شلیک به پرچم امارات در صداوسیما  (۶۷ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005kp3
tabnak.ir/005kp3