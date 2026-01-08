فیفا اعلام کرد که در جام جهانی پیش رو از هوش مصنوعی برای بهبود تصمیمات داوری و همچنین تصاویر تلویزیونی و بالا بردن کیفیت تیم‌ها استفاده خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی سه کشور آمریکا ، مکزیک و کانادا برگزار می شود.

این رقابت بزرگ برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار می شود و قرار است که یک نسخه متفاوت از این رقابت برگزار شود.

فیفا به‌طور رسمی اعلام کرد که از هوش مصنوعی در جام جهانی استفاده خواهد شد تا دقت تصمیم‌گیری‌های نیمه‌اتوماتیک آفساید را با ایجاد مدل‌های سه‌بعدی برای هر بازیکن بهبود بخشد. این فناوری امکان ردیابی دقیق بازیکنان و نمایش واضح تصمیمات برای تماشاگران را فراهم می‌کند.

طبق اعلام فیفا تمامی ۴۸ تیم شرکت‌کننده قبل و بعد از مسابقات، به ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی دسترسی خواهند داشت که داده‌های تاکتیکی مانند آخرین ضربات کرنر را نمایش می‌دهد. این اقدام برای تضمین برابری فرصت‌ها بین تیم‌های بزرگ و کوچک انجام می‌شود.

بهبود تجربه داوری و پخش تلویزیونی

فیفا همچنین اعلام کرد که فناوری هوش مصنوعی همچنین برای ارتقای کیفیت تصاویر دوربین‌های داوران استفاده خواهد شد که این امر شفافیت را افزایش داده و تجربه تماشای تلویزیونی را بهبود می‌بخشد.