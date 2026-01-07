پلیس آمریکا یک زن را کشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «تریشیا مک‌لافلین» معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «آشوبگران» با یک خودرو مسیر ماموران اداره مهاجرت را مسدود و تلاش کردند آن‌ها را زیر بگیرند؛ اقدامی که او آن را «عملی از تروریسم داخلی» توصیف کرد.

به دنبال این حادثه، یکی از مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه آن، یک زن کشته شد. هیچ‌یک از ماموران اداره مهاجرت به‌طور جدی زخمی نشدند.

این تیراندازی باعث تجمع گسترده معترضان و نیروهای انتظامی در محدوده تقاطع خیابان پورتلند و خیابان ۳۴ در محله مرکزی شهر مینیاپولیس شده است.