صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاخ‌سفید: همه گزینه‌ها درباره گرینلند روی میز است

سخنگوی کاخ سفید ضمن اذعان به تصمیم واشنگتن در تلاش برای سلطه بر منابع نفتی ونزوئلا، اعلام کرد: همه گزینه‌ها در مورد گرینلند روی میز است.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۶۷
| |
392 بازدید
کاخ‌سفید: همه گزینه‌ها درباره گرینلند روی میز است

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید امروز چهارشنبه بی اشاره به تجاوز واشنگتن به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش ادعا کرد: دولت ترامپ در ارتباط نزدیک با مقامات موقت ونزوئلا است. ترامپ روز جمعه در مورد مسئله ونزوئلا با مقامات شرکت‌های نفتی صحبت خواهد کرد.

کاخ سفید مدعی شد: ما با مقامات دولت موقت ونزوئلا برای دستیابی به توافقی در مورد نفت این کشور همکاری می‌کنیم. نفت ونزوئلا خیلی زود به آمریکا خواهد رسید. توافق نفتی با ونزوئلا شامل نفت تحریم‌شده‌ای است که روی کشتی‌ها بلااستفاده مانده است.

«کارولین لیویت» با اذعان به تصمیم واشنگتن برای سلطه بر منابع نفتی کاراکاس ادعا کرد: درآمدهای نفتی ونزوئلا تحت مدیریت آمریکا در بانک‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت! در حال حاضر هیچ نیروی نظامی آمریکایی در ونزوئلا حضور ندارد، اما رئیس جمهور ترامپ اختیار آن را دارد تا در صورت لزوم از ارتش استفاده کند. دولت ترامپ در حال کار بر یک برنامه بلندمدت در مورد نفت ونزوئلا است. نفتکش توقیف شده امروز، تحریم‌های اعمال شده علیه ونزوئلا را نقض کرد.

وی مدعی شد: هنوز برای تعیین جدول زمانی برای انتخابات در ونزوئلا خیلی زود است!

«لیویت» اضافه کرد: ایده تصاحب گرینلند توسط آمریکا چیز جدیدی نیست و به نفع کشور ماست. ما دیپلماسی را برای تصاحب گرینلند ترجیح می‌دهیم و رئیس جمهور ترامپ در حال بررسی همه گزینه‌ها با تیم امنیت ملی خود است. همه گزینه‌ها در مورد گرینلند روی میز است و دیپلماسی همیشه اولین انتخاب است. خرید گرینلند توسط آمریکا مانع از ادامه تجاوز روسیه و چین (!) در منطقه قطب شمال خواهد شد!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا کاخ سفید ترامپ ونزوئلا گرینلند
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحظات توقیف نفتکش روسیه توسط کماندوهای آمریکا
فوری: اقدام بی‌سابقه آمریکا در توقیف نفتکش روسیه
آمریکا یک نفتکش دیگر را توقیف کرد
استقرار نظامیان دانمارکی در گرینلند برای جلوگیری از حمله آمریکا
وزیرخارجه آمریکا: حمله نظامی فوری نیست
خودشیرینی ماچادو برای ترامپ
«جنگ نفت‌کش‌ها» در اطلس شمالی/ «سقوط آزاد» در بازار جهانی
لحظات توقیف کشتی نفتکش توسط نیروی دریایی آمریکا
ترامپ: شک دارم اگر به ناتو نیاز داشته باشیم، کنار ما باشند!
توییت ترامپ درمورد توافق نفتی با ونزوئلا
ترامپ: الحاق گرینلند، محقق خواهد شد
اظهار نظر نخست‌وزیر گرینلند درباره پیوستن به آمریکا
ترامپ: پس از ونزوئلا، آمریکا به گرینلند نیز نیاز دارد!
ترامپ: گرینلند را باید بخریم
ترامپ برای ونزوئلا در کاخ سفید جلسه می‌گذارد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fLL
tabnak.ir/005fLL