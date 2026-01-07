دیدگاه وزیر ارشاد درباره شرایط فعلی معاونت هنری
آیین تکریم و معارفه معاون پیشین و معاون جدید امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور وزیر فرهنگ و مدیران کل معاونت هنری برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از وزارت ارشاد، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: معاونت امور هنری در دولت چهاردهم مسیری را طی کرده که خوشبختانه در این مسیر از نظر برگزاری جشنوارهها، مشارکت حداکثری هنرمندان شاخص و هنرمندان جوان در جشنوارهها و همچنین برگزاری فاخر جشنوارهها کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده است.
وی افزود: زمانی که دولت چهاردهم شروع به کار کرد، فاصله کمی با برگزاری جشنوارهها وجود داشت و نگرانی از درست برگزار نشدن جشنوارهها وجود داشت اما با اهتمام خانم رضایی و همکاران نمره خوبی کسب شد. همچنین فعالیتهای ایشان و تمامی همکاران در جنگ ۱۲ روزه بسیار نمایان بود، چه این که نقش فعال و موثری در ارتباط با هنرمندان داشتند که اجرای میدان آزادی یکی از نمودهای آن بود که یک فعالیت نوآورانه محسوب میشد.
صالحی ضمن تقدیر از نادره رضایی ( که در جلسه حاضر نبود) برای ایجاد شرایط همکاری موثر با اساتید و هنرمندان از خدمات محمدمهدی احمدی در دوره سرپرستی تقدیر و تاکید کرد: در زمانی که ایشان بهعنوان سرپرست معاونت هنری انتخاب شد، با توجه به شناخت درستی که داشتند توانستند فضای آرامش را در معاونت حاکم کرده تا بتوانیم جشنوارهها و فعالیتها را به درستی پیش ببریم و در حال حاضر معاونت در آرامش و شرایط مناسب تحویل معاون هنری دوره جدید میشود تا فعالیتها به درستی انجام شود.
وی همچنین به شرایط جدید معاونت امور هنری اشاره و بیان کرد: آقای دکتر شفیعی با توجه به فعالیتهایی که در حوزههای مختلف وزارتخانه داشتهاند و همچنین با توجه به نگاه تعاملی و مقبولیت و تدبیری که دارند با همکاری مدیران معاونت میتوانند عملکرد موثری را داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه فعالیت در حوزه هنر به دلیل حساسیت و تنوع موضوعی و همچنین شرایط فعلی کشور دشوار است، گفت: در چشم انداز فعالیت وزارتخانه در حوزه هنر، سه مولفه اساسی اهمیت دارد: هنر ایرانی، هنر اندیشهورز و همچنین توجه به حضور جهانی هنر ایران. برای مدیریت بهتر و کارآمدتر بایستی این سه مولفه در سر لوحه فعالیتهای ما باشد.
صالحی در مورد اهمیت هنر ایرانی ادامه داد: یکی از مولفههای اساسی توجه به هنر ایرانی با سابقه دیرین است. باید در همه شاخههای هنری، پاسدار هنر ایرانی و گسترش آن باشیم.
وی درباره مولفه دوم مورد نظر تصریح کرد: هنر اندیشهورز با توجه به شرایط امروز باید اهمیت زیادی برای آن قائل باشیم.
وزیر فرهنگ بیان کرد: هنر به عنوان عامل و حاضر در منطقه و جهان، اهمیت ویژهای دارد تا بتوانیم در منطقه و جهان نقش و جایگاه هنر و تمدن ایران را داشته باشیم. این سه مولفه باید چشمانداز فعالیت ما باشد و طبعا هر قدر فعالیتهای معاون هنری و مدیران کل این معاونت بتواند ابزارها و راهها را تسهیل کند میتوانیم به این چشم انداز نزدیک شویم.
صالحی با تاکید بر اهمیت همافزایی هنری بیان کرد: همافزایی در حوزه هنر، بسیار با اهمیت است و برای رسیدن به همافزایی، نیاز به چند نوع همافزایی داریم که یکی از آنها همافزایی درون معاونت است. در حوزه فعالیت معاونت هنری به این دلیل که شاخههای مختلفی دارد، اگر راهبری مناسبی داشته باشیم میتوانیم به همافزایی مناسب برسیم.
وی با تاکید بر این نکته که همافزایی داخل وزارت فرهنگ اهمیت بسیاری دارد، تاکید کرد: با توجه به فعالیتهای آقای شفیعی در معاونت سینمایی و سایر حوزهها میتوان همافزایی مناسبی بین معاونت سینمایی و معاونت هنری و سایر حوزههای وزارتخانه ایجاد کرد که ایجاد این همافزایی اهمیت ویژهای دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: در همافزایی برون سازمانی صنوف در آن اهمیت بسیاری دارد و این امر میتواند ما را به یک همافزایی کاربردی و نه رفع تکلیف برساند. همچنین در همین راستا ارتباطات ما با آموزشگاهها و دانشکدههای هنر کافی نیست و باید به نسبت بهتری با آنها برسیم. همچنین میتوانیم در ارتباط با پژوهشگاههای هنری هم ارتباط بهتری پیدا کنیم.
وزیر فرهنگ در پایان این مراسم، از خدمات نادره رضایی معاون پیشین امور هنری و خدمات و تلاشهای محمدمهدی احمدی در مدت سرپرستی این معاونت قدردانی کرد. (نادر رضایی در مراسم حاضر نبود)