صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جعل امضای «سیدنصرالدین حیدری» ازسوی سلطنت‌طلبان

در پی اقدام غیراخلاقی سلطنت‌طلبان، سید نصرالدین حیدری نامه منتسب به ایشان را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۵۶
| |
1504 بازدید
جعل امضای «سیدنصرالدین حیدری» ازسوی سلطنت‌طلبان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از کرمانشاه، در روزهای اخیر، گروه‌هایی وابسته به جریان‌های سلطنت‌طلب با هدف ایجاد تفرقه و سوءاستفاده از نام بزرگان مذهبی و مردمی، دست به اقدامی غیراخلاقی و شنیع زده‌اند.

این افراد با جعل امضای سید نصرالدین حیدری، یکی از چهره‌های برجسته و مورد احترام در جامعه اهل حق، نامه‌ای طولانی را در فضای مجازی منتشر کردند تا افکار عمومی را گمراه سازند.  

در پی انتشار این نامه جعلی، سید نصرالدین حیدری با انتشار نامه‌ای کوتاه و دست‌نویس، ضمن تأکید بر درستی گلایه‌های بحق مردم نسبت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نامه منتشر شده در فضای مجازی را صراحتاً تکذیب کرد. ایشان همچنین اعلام داشتند که هیچ‌گونه حضور یا فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی ندارند و تمامی صفحات منتسب به ایشان یا خانواده سادات حیدری، جعلی و بی‌اعتبار است.  

به گفته ایشان، نه تنها سید نصرالدین حیدری بلکه دیگر اعضای خاندان یعنی سید نجم‌الدین حیدری و سید جلال‌الدین حیدری نیز در هیچ‌یک از شبکه‌های اجتماعی فعالیت ندارند و هیچ صفحه یا فن‌پیجی تحت نظارت آنان اداره نمی‌شود. هرگونه انتشار مطلب یا پست با نام ایشان در فضای مجازی، توسط افرادی ناشناس و با اهداف مغرضانه صورت می‌گیرد.  

جامعه اهل حق در طول تاریخ همواره نگهبان این سرزمین و وفادار به ارزش‌های ملی و دینی بوده است؛ چنان‌که در دوران دفاع مقدس، بسیاری از اعضای این جامعه با ایثار و فداکاری در راه حفظ تمامیت ایران اسلامی به شهادت رسیدند.  

در شرایط کنونی که دشمنان این آب و خاک با ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی در پی تحریف حقیقت‌اند، هوشیاری مردم و شناخت منابع معتبر خبر بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمانشاه سید نصرالدین انتشار نامه نامه جعلی تکذیب سلطنت طلبان فضای مجازی اعتراضات اغتشاشات
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراضی که در کرمانشاه به اغتشاش منجر شد
اطلاعیه سپاه کرمانشاه در پی شهادت علی عزیزی
حضور علنی گروهک جنایتکار پژاک در اغتشاشات
دستگیری عوامل اخلالگر در تجمعات اعتراضی کرمانشاه
عباس عبدی: اعتراضات هنوز به سیاست کشیده نشده!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fLA
tabnak.ir/005fLA