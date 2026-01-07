به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از کرمانشاه، در روزهای اخیر، گروه‌هایی وابسته به جریان‌های سلطنت‌طلب با هدف ایجاد تفرقه و سوءاستفاده از نام بزرگان مذهبی و مردمی، دست به اقدامی غیراخلاقی و شنیع زده‌اند.

این افراد با جعل امضای سید نصرالدین حیدری، یکی از چهره‌های برجسته و مورد احترام در جامعه اهل حق، نامه‌ای طولانی را در فضای مجازی منتشر کردند تا افکار عمومی را گمراه سازند.

در پی انتشار این نامه جعلی، سید نصرالدین حیدری با انتشار نامه‌ای کوتاه و دست‌نویس، ضمن تأکید بر درستی گلایه‌های بحق مردم نسبت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نامه منتشر شده در فضای مجازی را صراحتاً تکذیب کرد. ایشان همچنین اعلام داشتند که هیچ‌گونه حضور یا فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی ندارند و تمامی صفحات منتسب به ایشان یا خانواده سادات حیدری، جعلی و بی‌اعتبار است.

به گفته ایشان، نه تنها سید نصرالدین حیدری بلکه دیگر اعضای خاندان یعنی سید نجم‌الدین حیدری و سید جلال‌الدین حیدری نیز در هیچ‌یک از شبکه‌های اجتماعی فعالیت ندارند و هیچ صفحه یا فن‌پیجی تحت نظارت آنان اداره نمی‌شود. هرگونه انتشار مطلب یا پست با نام ایشان در فضای مجازی، توسط افرادی ناشناس و با اهداف مغرضانه صورت می‌گیرد.

جامعه اهل حق در طول تاریخ همواره نگهبان این سرزمین و وفادار به ارزش‌های ملی و دینی بوده است؛ چنان‌که در دوران دفاع مقدس، بسیاری از اعضای این جامعه با ایثار و فداکاری در راه حفظ تمامیت ایران اسلامی به شهادت رسیدند.

در شرایط کنونی که دشمنان این آب و خاک با ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی در پی تحریف حقیقت‌اند، هوشیاری مردم و شناخت منابع معتبر خبر بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.