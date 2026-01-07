صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در آبیک قزوین

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری قزوین از غیرحضوری شدن آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان آبیک در روز پنجشنبه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۵۵
| |
1067 بازدید
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در آبیک قزوین

به گزارش تابناک، قدرت‌الله مهدیخانی، سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری قزوین اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان آبیک در روز پنجشنبه به‌صورت مجازی و در بستر پیام‌رسان شاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین فعالیت دانشگاه‌ها در این شهرستان نیز به‌صورت مجازی خواهد بود و از شهروندان درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی را به‌ویژه گروه‌های حساس جدی بگیرند.

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری قزوین تأکید کرد: تصمیمات بعدی متناسب با وضعیت آلودگی هوا و بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قزوین آبیک آلودگی هوا مدارس تعطیلی دانشگاه ها آموزش غیر حضوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس کدام شهر‌ها و استان‌ها فردا سه شنبه ۱۶ دی ‍۱۴۰۴ تعطیل است؟
تداوم آلودگی هوای تهران
تعطیلی برخی شهرهای استان مرکزی در روز سه شنبه
مدارس ۶ شهرستان چهارمحال و بختیاری فردا تعطیل است
مدارس کدام شهر‌ها و استان‌ها فردا چهارشنبه ۱۷ دی ‍۱۴۰۴ تعطیل است؟
دستگیری عاملان اصلی آشوب در قزوین
غیرحضوری شدن مدارس در آذربایجان شرقی
مازوت سوزی شدید نیروگاه شهید رجایی
برخی مدارس سمنان سه شنبه ۱۶ دی تعطیل شد
مدارس و ادارات کدام استان‌ها فردا یکشنبه تعطیل است؟
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های قم در روز سه‌شنبه
مدارس و دانشگاه‌های قزوین غیرحضوری شد
مدارس استان قزوین فردا سه‌شنبه تعطیل است
مدارس و دانشگاه‌های قزوین تا آخر هفته تعطیل شد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fL9
tabnak.ir/005fL9