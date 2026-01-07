تعطیلی مدارس و دانشگاهها در آبیک قزوین
سرپرست ادارهکل مدیریت بحران استانداری قزوین از غیرحضوری شدن آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان آبیک در روز پنجشنبه خبر داد.
به گزارش تابناک، قدرتالله مهدیخانی، سرپرست ادارهکل مدیریت بحران استانداری قزوین اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا و در راستای حفظ سلامت دانشآموزان و دانشجویان، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان آبیک در روز پنجشنبه بهصورت مجازی و در بستر پیامرسان شاد برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین فعالیت دانشگاهها در این شهرستان نیز بهصورت مجازی خواهد بود و از شهروندان درخواست میشود توصیههای بهداشتی را بهویژه گروههای حساس جدی بگیرند.
سرپرست ادارهکل مدیریت بحران استانداری قزوین تأکید کرد: تصمیمات بعدی متناسب با وضعیت آلودگی هوا و بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار اتخاذ و اطلاعرسانی خواهد شد.
