به گزارش تابناک، قدرت‌الله مهدیخانی، سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری قزوین اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان آبیک در روز پنجشنبه به‌صورت مجازی و در بستر پیام‌رسان شاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین فعالیت دانشگاه‌ها در این شهرستان نیز به‌صورت مجازی خواهد بود و از شهروندان درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی را به‌ویژه گروه‌های حساس جدی بگیرند.

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری قزوین تأکید کرد: تصمیمات بعدی متناسب با وضعیت آلودگی هوا و بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.