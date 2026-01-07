موضع عراق درقبال استفاده از حریم هوایی آن علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری واع، دفتر اطلاع‌رسانی مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق امروز (شنبه) میزبان «مجید قلی‌پور» وابسته نظامی ایران در بغداد بود.

بنا بر این گزارش، دوطرف در جریان این دیدار راه‌های ارتقای امنیت و ثبات ۲ کشور و فعال‌سازی تفاهم‌نامه‌های کنترل مرزها و تداوم همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​قاچاق را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این بیانیه، الاعرجی تاکید کرد: موضع عراق به شدت استفاده از حریم هوایی کشور برای تجاوز به ایران همسایه یا هر کشوری در منطقه را رد می‌کند.