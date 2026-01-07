صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سید حسن خمینی: در جامعه دوقطبی ایجاد نکنیم

یادگار امام هشدار داد: مراقب باشیم  با یک سخنرانی یا نحوه گزینش افراد یا پررنگ کردن دروغین برخی مسائل، دو قطبی استقلالی-پرسپولیسی در جامعه ایجاد نشود که جبران کردن آنها دشوار خواهد بود.
سید حسن خمینی: در جامعه دوقطبی ایجاد نکنیم

به گزارش تابناک به نقل از جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی پیش از ظهر امروز در دیدار هسته های مرکزی گزینش سراسر کشور که در حرم مطهر امام خمینی برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به فراز و فرودهای هر مسیر، گفت: ما همواره در شرایط آسانی یا سختی قرار می گیریم، اما مهم این است که دل ها را به خدا دهیم، دست ها را در هم گره بزنیم،  به لطف خداوند ایمان داشته باشیم، به  رهبری معظم و مسئولین اعتماد کنیم و به خداوند خوشبین باشیم. یکی از صفات امام که رهبر انقلاب درباره ایشان عنوان می کنند این است که «امام به خداوند خوشبین بودند». در همین دوران بعد انقلاب دیده ایم که هر جا گرفتاری ها خارج از توان ما شد، اگر نیت مان را خیر کردیم، ایثار را سرلوحه قرار دادیم و منیت را کنار گذاشتیم، خداوند مدد کرد و  امام زمان(عج) مشکلات را از پیش روی جامعه ما برداشته است.

وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به موضوع گزینش افزود:  حق هر فرد است که در هرم منزلت اجتماعی پیشرفت کند، در کارها به خدمت گرفته شود و به خاطر آن منزلت اجتماعی و مزد دریافت کند.  این حقی خدادادی است که  کسی حق ندارد از انسان ها بگیرد. اما جامعه نیز یک حق دارد و آن اینکه افراد ناصالح زمام امور را بر عهده نگیرند. فلسفه ایجاد گزینش، استیفای توامان این دو حق است.

یادگار امام گفت: در عین حال، انسان ها حق بخشیده شدن نیز دارند. درست است که انسان حق ندارد خطا کند، اما حق غفران هم دارد. کیست که خطا نداشته باشد؟ همه، کم یا زیاد خطا دارند و هرکس خطا کند توقع دارد که بخشیده شود.  ما در بعضی جاها باید از خطاهای افراد چشم پوشی  کنیم. اگر واقعا کسی مسیر زندگی اش به  گونه ای بوده که خطایی کرده اما امکان بخشیده شدن دارد؛ این کار را باید انجام دهیم. 

وی با بیان اینکه حق دیگر نیز، حق جامعه است که قطب بندی های گروهی در آن ایجاد نشود، هشدار داد:   ممکن است  ما در دراز مدت  با  طیف بندی هایی که خودمان درست کرده ایم مواجه شویم و ببینیم که قطب بندی های کاذب ایجاد شده است. پس  مراقب باشیم  با یک سخنرانی یا نحوه گزینش افراد یا پررنگ کردن دروغین برخی مسائل،   دو قطبی استقلالی-پرسپولیسی در جامعه  ایجاد نشود که جبران کردن آنها دشوار خواهد بود.

هسته‌های مرکزی‌ گزینش صبح امروز با حضور در حرم امام، با آرمان‌های امام خمینی(س) تجدید میثاق کردند.

