آخرین وضعیت بازار تهران در یک روز سرد زمستان + عکس
به گزارش تابناک به نقل از فارس، مشاهدات خبرنگاران از سطح شهر تهران نشان میدهد بازار و مناطق مرکزی پایتخت در یکی از روزهای سرد زمستان، در مجموع شرایطی عادی را پشت سر گذاشتند؛ هرچند در برخی نقاط، تنشهای مقطعی و پراکنده گزارش شده است.
در خیابان لالهزار، بیشتر مغازهها باز بودند و فعالیت کسبه جریان داشت. با این حال، زیرزمین طلافروشان در بازار بزرگ تعطیل بود. در ابتدای خیابان لالهزار، حضور نیروهای فراجا مشهود بود و در خیابان اصلی بازار نیز نیروهای یگان ویژه و بسیج مستقر بودند؛ حضوری که به گفته برخی شهروندان با هدف حفظ نظم و امنیت انجام شده است.
در ابتدای خیابان ۱۵ خرداد، زنی با مانتو و شال بر روی سکوی مترو ایستاده و با شهروندان صحبت میکرد. او در میانه صحبتهایش قرآنی در دست گرفت که باعث جلب توجه رهگذران و شکلگیری جمعیتی محدود در اطرافش شد. او به پلیس انتقاد میکرد و پلیس هم ایستاده بود تا کسی مزاحمش نشود، اما کم کم شروع به توهین به پلیس کرد که یک افسر از وی خواست پایین بیاید. این اتفاق بدون درگیری پایان یافت.
چهارراه استانبول نیز وضعیت عادی داشت و تردد خودروها طبق روال انجام میشد، هرچند گزارشهایی از بوقزدن برخی خودروها به نشانه اعتراض مخابره شد. در خیابان سعدی، که روز گذشته شاهد ازدحام و تنش بود، امروز شرایط آرام بود و حضور نیروهای انتظامی نیز به چشم نمیخورد.
در محدوده خیابان چراغ برق، برای مدت کوتاهی شرایط متفاوت بود. گروه کوچکی از افراد در این منطقه تجمع کردند. شمار افراد حاضر در این تجمع حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر برآورد میشود. در جریان این رویداد، یک سطل زباله به آتش کشیده شد و همزمان، دو نارنجک دستی از بالای ساختمان به سمت نیروهای انتظامی پرتاب شد. پلیس در واکنش به این اقدام خشونتزا، با استفاده از باتوم و گاز اشکآور اقدام به متفرق کردن این افراد کرد.
در خیابان امیرکبیر محدوده کوچههای نفیسی و ناظمالاطباء نیز، به گفته خبرنگار حاضر در صحنه، پلیس با افرادی که تلاش میکردند مغازهداران را با شعار و ایجاد بینظمی به تعطیلی وادار کنند، برخورد کرده و آنان را متفرق کرد.
بر اساس ارزیابی تیم رصد فضای مجازی در خبرگزاری فارس، تصاویر و ویدئوهای مربوط به دو رویداد محدود در محدوده چراغ برق و امیرکبیر، در فاصله کوتاهی در برخی رسانهها و شبکههای خارج از کشور منتشر شد. کارشناسان امنیتی معتقند هدف از این تجمعهای کوچک در مسیرهای فرعی بازار، ایجاد تصویری از تداوم ناآرامیها در فضای مجازی بوده است؛ ادعایی که با واقعیت چهارشنبه بازار تهران در تضاد است.
در مجموع، بررسیهای میدانی خبرنگاران فارس نشان میدهد بازار تهران روزی نسبتاً آرامی را سپری کردهاند.