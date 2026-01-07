صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین وضعیت بازار تهران در یک روز سرد زمستان + عکس

مشاهدات میدانی خبرنگاران خبرگزاری فارس، آخرین وضعیت بازار بزرگ تهران در روزچهارشنبه 17 دی‌ماه را گزارش می‌کند.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۲۷
| |
4644 بازدید

آخرین وضعیت بازار تهران در یک روز سرد زمستان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مشاهدات خبرنگاران از سطح شهر تهران نشان می‌دهد بازار و مناطق مرکزی پایتخت در یکی از روزهای سرد زمستان، در مجموع شرایطی عادی را پشت سر گذاشتند؛ هرچند در برخی نقاط، تنش‌های مقطعی و پراکنده گزارش شده است.

در خیابان لاله‌زار، بیشتر مغازه‌ها باز بودند و فعالیت کسبه جریان داشت. با این حال، زیرزمین طلافروشان در بازار بزرگ تعطیل بود. در ابتدای خیابان لاله‌زار، حضور نیروهای فراجا مشهود بود و در خیابان اصلی بازار نیز نیروهای یگان ویژه و بسیج مستقر بودند؛ حضوری که به گفته برخی شهروندان با هدف حفظ نظم و امنیت انجام شده است.

در ابتدای خیابان ۱۵ خرداد، زنی با مانتو و شال بر روی سکوی مترو ایستاده و با شهروندان صحبت می‌کرد. او در میانه صحبت‌هایش قرآنی در دست گرفت که باعث جلب توجه رهگذران و شکل‌گیری جمعیتی محدود در اطرافش شد. او به پلیس انتقاد می‌کرد و پلیس هم ایستاده بود تا کسی مزاحمش نشود، اما کم کم شروع به توهین به پلیس کرد که یک افسر از وی خواست پایین بیاید. این اتفاق بدون درگیری پایان یافت.

چهارراه استانبول نیز وضعیت عادی داشت و تردد خودروها طبق روال انجام می‌شد، هرچند گزارش‌هایی از بوق‌زدن برخی خودروها به نشانه اعتراض مخابره شد. در خیابان سعدی، که روز گذشته شاهد ازدحام و تنش بود، امروز شرایط آرام بود و حضور نیروهای انتظامی نیز به چشم نمی‌خورد.

در محدوده خیابان چراغ برق، برای مدت کوتاهی شرایط متفاوت بود. گروه کوچکی از افراد در این منطقه تجمع کردند. شمار افراد حاضر در این تجمع حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر برآورد می‌شود. در جریان این رویداد، یک سطل زباله به آتش کشیده شد و همزمان، دو نارنجک دستی از بالای ساختمان به سمت نیروهای انتظامی پرتاب شد. پلیس در واکنش به این اقدام خشونت‌زا، با استفاده از باتوم و گاز اشک‌آور اقدام به متفرق کردن این افراد کرد.

در خیابان امیرکبیر محدوده کوچه‌های نفیسی و ناظم‌الاطباء نیز، به گفته خبرنگار حاضر در صحنه، پلیس با افرادی که تلاش می‌کردند مغازه‌داران را با شعار و ایجاد بی‌نظمی به تعطیلی وادار کنند، برخورد کرده و آنان را متفرق کرد.

بر اساس ارزیابی تیم رصد فضای مجازی در خبرگزاری فارس، تصاویر و ویدئوهای مربوط به دو رویداد محدود در محدوده چراغ برق و امیرکبیر، در فاصله کوتاهی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های خارج از کشور منتشر شد. کارشناسان امنیتی معتقند هدف از این تجمع‌های کوچک در مسیرهای فرعی بازار، ایجاد تصویری از تداوم ناآرامی‌ها در فضای مجازی بوده است؛ ادعایی که با واقعیت چهارشنبه بازار تهران در تضاد است.

در مجموع، بررسی‌های میدانی خبرنگاران فارس نشان می‌دهد بازار تهران روزی نسبتاً آرامی را سپری کرده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران اعتراضات بازار لاله زار کسبه فعالیت روزمره جو آرام
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سید حسن خمینی: در جامعه دوقطبی ایجاد نکنیم
حضرتی: رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم سخن می‌گوید 
تحلیل متفاوت مقام لندن نشین دولت خاتمی از اعتراضات
افزایش نرخ دلار و اعتراض بازاریان
گزارش میدانی ایسنا از اعتراضات صنفی در مشهد
واکنش معاون وزیر کشور به اعتراضات در بازار تهران
تصاویری از تجمع در خیابان لاله‌زار و مرکز تهران
گزارشی از وضعیت امروز بازار کرمان
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fKh
tabnak.ir/005fKh