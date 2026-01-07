ضرغامی از دلیل اصلی اغتشاشات گفت
ضرغامی: اگر یک دهم ارزهای حاصل از صادرات به کشور برگردد، عمده مشکلات حل میشود
به گزارش تابناک؛ سیدعزتالله ضرغامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سالهاست که شبکهای منافع مشترک اصحاب قدرت و اصحاب ثروت شکل گرفته و دود آن مستقیماً به چشم مردم میرود. اگر یکدهم ارزهای حاصل از صادرات، به ویژه #تراستیها به کشور برگردد، عمده مشکلات حل میشود. ریشههای #اغتشاش را بخشکانیم.
