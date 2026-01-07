صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مقامات ارشد ایران تهدید به ترور شدند!

سناتور جنگ طلب لیندسی گراهام که از تابلودارترین اعضای لابی صهیونیستی در کنگره آمریکاست، سران ارشد ایران را تهدید کرد که ترامپ جان آنها را خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۰۹
| |
49048 بازدید

سناتور جمهوریخواه "لیندسی گراهام" که از اعضای نشان دار لابی صهیونیستی در کنگره آمریکاست، سران ارشد ایران را تهدید به ترور کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، گراهام در مصاحبه ای با شبکه خبری محافظه کار "فاکس" آمریکا با اشاره به ناآرامی ها و اعتراضات جاری در برخی مناطق ایران، هشدار داد که اگر آیت‌الله ها به سرکوب معترضانی که خواستار زندگی بهتر هستند، ادامه دهد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آنها  را خواهد کشت. 

گفتنی است دونالد ترامپ نیز به بهانه ناآرامی ها در برخی شهرهای ایران، تاکنون دو مرتبه با لحنی تهدید آمیز از احتمال اقدام نظامی علیه ایران سخن گفته است.

لیندسی گراهام و دونالد ترامپ

ادعای حمایت از معترضان اقتصادی در ایران در حالی است که دولت ترامپ با فشارهای همه جانبه و تحریم ها سعی دارد اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی سوق دهد و همزمان به قول "امیر سعید ایروانی" نماینده دایم ایران در سازمان ملل، برای معترضان به شرایط اقتصادی ایران "اشک تمساح" می ریزد.

 

 

 

 

اظهارات خصمانه سناتور گراهام، ترامپ و دیگر مقامات آمریکا در حالی صورت می گیرد که اعتراضات به تورم و بی ثباتی قیمت ارز در برخی شهرهای ایران طی هفته گذشته انجام شده و دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه اعتراض حق شهروندان ایرانی است، تاکید کرده با معترضان گفتگو می کند. 

لیندسی گراهام سناتور کنگره آمریکا ترور سران ایران
