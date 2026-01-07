مقامات ارشد ایران تهدید به ترور شدند!

سناتور جمهوریخواه "لیندسی گراهام" که از اعضای نشان دار لابی صهیونیستی در کنگره آمریکاست، سران ارشد ایران را تهدید به ترور کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، گراهام در مصاحبه ای با شبکه خبری محافظه کار "فاکس" آمریکا با اشاره به ناآرامی ها و اعتراضات جاری در برخی مناطق ایران، هشدار داد که اگر آیت‌الله ها به سرکوب معترضانی که خواستار زندگی بهتر هستند، ادامه دهد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آنها را خواهد کشت.

گفتنی است دونالد ترامپ نیز به بهانه ناآرامی ها در برخی شهرهای ایران، تاکنون دو مرتبه با لحنی تهدید آمیز از احتمال اقدام نظامی علیه ایران سخن گفته است.

ادعای حمایت از معترضان اقتصادی در ایران در حالی است که دولت ترامپ با فشارهای همه جانبه و تحریم ها سعی دارد اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی سوق دهد و همزمان به قول "امیر سعید ایروانی" نماینده دایم ایران در سازمان ملل، برای معترضان به شرایط اقتصادی ایران "اشک تمساح" می ریزد.