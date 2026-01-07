دستگیری لیدرهای اغتشاشات در زنجان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع آگاه امنیتی در زنجان در زنجان‌ اظهار کرد: لیدرهای اغتشاشات در زنجان دستگیر شدند و نکته قابل توجه اینجاست که خودشان گمان نمی‌کردند که در دام نیروهای امنیتی بیفتند.

وی گفت: دشمن کاملاً به صورت علنی بیان کرده که حامی اغتشاشگران است؛ بنابراین اغتشاشگران باید بدانند که ورودشان برای اغتشاشگری کاملاً "بازی در زمین دشمن" است و پس از دستگیری انتظار ارفاق و بخشودگی از سوی دستگاه قضا نداشته باشند.

این مقام آگاه امنیتی در زنجان ادامه داد: چند روز قبل هم رئیس قوه قضائیه به صراحت اعلام کرد که هیچ‌گونه ارفاقی در مجازات اغتشاشگران صورت نخواهد گرفت و به روسای دادگستری استان‌ها دستور داد که شعب ویژه ای را بررسی مجازات اغتشاشگران اختصاص دهند.

وی ادامه داد: طی چند روز گذشته، لیدرهای اغتشاشات چه در دانشگاه زنجان و چه در مرکز شهر و چه چند نقطه دیگر دستگیر شدند و خوشبختانه نیروهای امنیتی توانستند توطئه آنان را در نطفه خفه کنند.