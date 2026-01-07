صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری لیدرهای اغتشاشات در زنجان

یک مقام آگاه امنیتی در زنجان از دستگیری لیدرهای اغتشاشات خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۰۵۰۳
| |
2084 بازدید
دستگیری لیدرهای اغتشاشات در زنجان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع آگاه امنیتی در زنجان در زنجان‌ اظهار کرد: لیدرهای اغتشاشات در زنجان دستگیر شدند و نکته قابل توجه اینجاست که خودشان گمان نمی‌کردند که در دام نیروهای امنیتی بیفتند.

وی گفت: دشمن کاملاً به صورت علنی بیان کرده که حامی اغتشاشگران است؛ بنابراین اغتشاشگران باید بدانند که ورودشان برای اغتشاشگری کاملاً "بازی در زمین دشمن" است و پس از دستگیری انتظار ارفاق و بخشودگی از سوی دستگاه قضا نداشته باشند. 

 این مقام آگاه امنیتی در زنجان ادامه داد: چند روز قبل هم رئیس قوه قضائیه به صراحت اعلام کرد که هیچ‌گونه ارفاقی در مجازات اغتشاشگران صورت نخواهد گرفت و به روسای دادگستری استان‌ها دستور داد که شعب ویژه ای را بررسی مجازات اغتشاشگران اختصاص دهند.

وی ادامه داد: طی چند روز گذشته، لیدرهای اغتشاشات چه در دانشگاه زنجان و چه در مرکز شهر و چه چند نقطه دیگر دستگیر شدند و خوشبختانه نیروهای امنیتی توانستند توطئه آنان را در نطفه خفه کنند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیدر دستگیری زنجان اغتشاشات
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سید حسن خمینی: در جامعه دوقطبی ایجاد نکنیم
گزارشی از وضعیت امروز بازار کرمان
شهادت یک مأمور انتظامی در ملکشاهی + عکس
واکنش نمایندگان ایلام به حادثه «ملکشاهی»
آتش گرفتن آشوبگری که سعی کرد عکس حاج قاسم را آتش بزند
تصاویر شبانه از اوضاع ملکشاهی
ماجرای اغتشاشات دیروز آبدانان استان ایلام چه بود؟
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fKJ
tabnak.ir/005fKJ