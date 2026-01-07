ماجرای اغتشاشات دیروز آبدانان استان ایلام چه بود؟

ماجرای اعتراض جمعی از مردم و سپس کشانده شده این مسئله به اغتشاش در آبدانان استان ایلام که شب گذشته رخ داد، به یکی از موضوعات پر گفتگوی امروز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

بررسی‌ها در میدان و همچنین تحقیق از منابع مختلف نشان می‌دهد که در ابتدای این ماجرا، صف معترضان و اغتشاشگران جدا نبوده و نیروهای انتظامی به دلیل حضور مردم عادی در خیابان، اقدام به برخورد با اغتشاشگران نکرده اند.

با این حال در ادامه ماجرا و پس از کنار رفتن مردم و تشدید خشونت توسط اغتشاشگران و حملات آنان به اموال عمومی، نیروهای انتظامی وارد میدان می‌شوند و ظرف ۴۰ دقیقه این اغتشاش جمع می‌شود.

بررسی‌ها حاکیست که عیلرغم شدت خشونت اغتشاشگران و آسیب‌های توسط آنان به برخی از مردم و اموال عمومی، نیروهای انتظامی در این صحنه از سلاح استفاده نکردند؛ بلکه با تدابیر میدانی، به جمع کردن اغتشاش پرداخته‌اند.

روز گذشته یکی از نیروهای حافظ امنیت کشور در شهر ملکشاهی استان ایلام با سلاح گرم توسط اغتشاشگران و تروریست‌ها مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسید.