صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای اغتشاشات دیروز آبدانان استان ایلام چه بود؟

ماجرای اعتراض جمعی از مردم و سپس کشانده شده این مسئله به اغتشاش در آبدانان استان ایلام که شب گذشته رخ داد، به یکی از موضوعات پر گفتگوی امروز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۹۸
| |
9678 بازدید
ماجرای اغتشاشات دیروز آبدانان استان ایلام چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ماجرای اعتراض جمعی از مردم و سپس کشانده شده این مسئله به اغتشاش در آبدانان استان ایلام که شب گذشته رخ داد، به یکی از موضوعات پر گفتگوی امروز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

 بررسی‌ها در میدان و همچنین تحقیق از منابع مختلف نشان می‌دهد که در ابتدای این ماجرا، صف معترضان و اغتشاشگران جدا نبوده و نیروهای انتظامی به دلیل حضور مردم عادی در خیابان، اقدام به برخورد با اغتشاشگران نکرده اند.

با این حال در ادامه ماجرا و پس از کنار رفتن مردم و تشدید خشونت توسط اغتشاشگران و حملات آنان به اموال عمومی، نیروهای انتظامی وارد میدان می‌شوند و ظرف ۴۰ دقیقه این اغتشاش جمع می‌شود.

 بررسی‌ها حاکیست که عیلرغم شدت خشونت اغتشاشگران و آسیب‌های توسط آنان به برخی از مردم و اموال عمومی، نیروهای انتظامی در این صحنه از سلاح استفاده نکردند؛ بلکه با تدابیر میدانی، به جمع کردن اغتشاش پرداخته‌اند.

 روز گذشته یکی از نیروهای حافظ امنیت کشور در شهر ملکشاهی استان ایلام با سلاح گرم توسط اغتشاشگران و تروریست‌ها مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اغتشاشات آبدانان ایلام معترضان اموال عمومی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سید حسن خمینی: در جامعه دوقطبی ایجاد نکنیم
انهدام باند کلاهبرداری در آبدانان
دستگیری عوامل تعرض به اماکن مقدس آبدانان
«آبدانان»؛ گمشده ای که راه آن ناپیداست
جزئیات تجمع اعتراضی در آبدانان
زلزله ۳.۸ ریشتری آبدانان ایلام را لرزاند
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fKE
tabnak.ir/005fKE