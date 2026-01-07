افزایش قیمتها باید بهطور کامل برای مردم جبران شود / قیمتگذاری کالاهای اساسی الزامی است
بهروز نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تصمیم دولت درباره تخصیص ارز ترجیحی به حلقه آخر و ذینفع نهایی، گفت: انتقال یارانه ارزی به عموم مردم تصمیمی است که دولت اتخاذ کرده، اما اجرای آن نیازمند مراقبت و دقت جدی است. در دولتهای نهم و دهم، پیش از اجرای تصمیمات، منابع مالی به حساب مردم واریز میشد، اما در این مرحله بخشی از این فرآیند با تأخیر انجام شد.
وی افزود: موضوع مهمی که امروز در جلسه غیرعلنی مجلس نیز بهطور ویژه مورد تأکید قرار گرفت و تذکرات لازم به دولت داده شد، لزوم ایجاد اطمینان خاطر برای مردم است. نخست اینکه همه کالاهای اساسی باید قیمتگذاری شوند و دولت موظف است قیمت واقعی این کالاها را بهصورت شفاف اعلام کند تا خدای نکرده در زنجیره توزیع، مبالغ اضافی از مردم دریافت نشود.
نجمآبادی تصریح کرد: نکته دوم، جبران افزایش قیمتهاست. دولت باید به مردم اطمینان بدهد که حمایتها صرفاً محدود به رقم فعلی نیست و اگر به هر دلیلی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، دولت موظف است این افزایش را متناسب با شرایط، جبران کند.
وی با اشاره به منابع پیشبینیشده در این سیاست گفت: دولت در حال مدیریت حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی است که قرار است از طریق فروش در داخل کشور به ریال تبدیل و در اختیار عموم مردم قرار گیرد؛ بنابراین مردم نباید نگرانی داشته باشند. در همین راستا، امروز به دولت تأکید شد که این اطمینان خاطر را بهصورت شفاف در گفتوگو با مردم منتقل کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی بهطور طبیعی آثار منفی بر سایر کالاها نیز دارد و دولت باید برای مدیریت این تبعات و جبران آثار تورمی آمادگی کامل داشته باشد. هدف این است که به مردم اطمینان داده شود که در این مسیر، سفره آنها دچار آسیب نخواهد شد.
نجمآبادی درباره برخی کالاها از جمله روغن گفت: در مجلس این سؤال مطرح شد که اگر ارز ترجیحی بهدرستی اصابت نمیکرد، چرا پس از کاهش یا حذف آن، قیمت روغن بهطور قابل توجهی افزایش یافت. پاسخ این بود که روغن و مواد اولیه آن کاملاً وارداتی است و به همین دلیل، سهم ارز در قیمت تمامشده آن بسیار بالاست و تغییرات ارزی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر قیمت آن دارد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به قولهایی که دولت امروز داد، ظرفیتهای موجود در کشور و تأکید مجلس بر نظارت دقیق، این سیاست بهدرستی مدیریت شود. دولت باید قیمتها را دقیق اعلام کند و هر میزان افزایش قیمت، با افزایش متناسب حمایتها همراه باشد. مجلس و دولت امروز ساعتها در جلسه غیرعلنی با بحثهای جدی و مفصل، تمام تلاش خود را بر این گذاشتند که معیشت مردم به ثبات برسد و مردم عزیز بدون نگرانی، آینده اقتصادی خود را دنبال کنند.