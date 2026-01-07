واکنش عراقچی به اظهارات مداخلهجویانه ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات مداخله جویانه ترامپ و همچنین حمایت از اغتشاشگران اظهار کرد: مسائل داخلی ایران به کسی جز مردم ما ربطی ندارد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال در پیش بودن مذاکرات، اظهار کرد: اکنون شرایط مناسبی برای مذاکرات نیست و این به علت سیاستهای آمریکاست. ایران هیچوقت میز مذاکره را ترک نکرد، ما همیشه آمادگی مذاکرات را با احترام و منافع متقابل داشتهایم.
عراقچی همچنین با اشاره به سفر پیشرو او به لبنان، گفت: روابط ما با لبنان از قدیم برقرار بوده است و این روابط با کل مجموعه لبنان و دولت لبنان برقرار است.
وی تاکید کرد: ما دنبال گسترش روابط هستیم که این انگیزه هم در طرف ما و هم در طرف لبنانی وجود دارد. یک هیئت اقتصادی هم با ما همراه میشوند تا جنبههای اقتصادی و تجاری هم در روابط دو کشور بررسی شود. امیدواریم به روابطی بسیار خوب بازگردیم.