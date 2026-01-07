صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش عراقچی به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ

وزیر امور خارجه ایران به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهوری آمریکا درباره مسائل داخلی ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۵۴
| |
4074 بازدید
|
۱

واکنش عراقچی به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات مداخله جویانه ترامپ و همچنین حمایت از اغتشاشگران اظهار کرد: مسائل داخلی ایران به کسی جز مردم ما ربطی ندارد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال در پیش بودن مذاکرات، اظهار کرد: اکنون شرایط مناسبی برای مذاکرات نیست و این به علت سیاست‌های آمریکاست. ایران هیچ‌وقت میز مذاکره را ترک نکرد، ما همیشه آمادگی مذاکرات را با احترام و منافع متقابل داشته‌ایم.

عراقچی همچنین با اشاره به سفر پیش‌رو او به لبنان، گفت: روابط ما با لبنان از قدیم برقرار بوده است و این روابط با کل مجموعه لبنان و دولت لبنان برقرار است.

وی تاکید کرد: ما دنبال گسترش روابط هستیم که این انگیزه هم در طرف ما و هم در طرف لبنانی وجود دارد. یک هیئت اقتصادی هم با ما همراه می‌شوند تا جنبه‌های اقتصادی و تجاری هم در روابط دو کشور بررسی شود. امیدواریم به روابطی بسیار خوب بازگردیم.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی ترامپ واکنش مذاکره مذاکره با آمریکا لبنان سفر عراقچی به لبنان
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: ادامه همکاری ایران با آژانس از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد
محور گفت وگوی تلفنی عراقچی و همتای مصری اش چه بود؟
شرط عراقچی برای گفتگو با آمریکا
عراقچی: تا ادامه تجاوزات، مذاکره با آمریکا منتفی است
ابراز امیدواری عراقچی درمورد سفر شینزو آبه به ایران
گفتگوهای عمان یکی از ده‌ها کار وزارت خارجه است/ مسائل کشور را به گفت‌وگوها گره نزنیم
عراقچی: امید تازه در مذاکرات تهران-واشنگتن
سیدعلی خمینی: همراهی با آمریکا یعنی چشم‌پوشی از حقوق ملت
عراقچی در بیروت: بازی بزرگ ایران آغاز شد
عراقچی: اگر آمریکا برای دیپلماسی جدی است، با اسرائیل تماس بگیرد تا تجاوزاتش را متوقف کند
عراقچی: با آمریکا وارد مذاکرات مستقیم نمی‌شویم
عراقچی: مذاکره در عمان یک آزمون برای آمریکا است
مجلس برای مذاکره شرط و شروط تعیین می‌کند
واکنش دایی به مذاکره اش برای حضور در تیم ملی
چرا با ترامپ مذاکره نمی کنیم؟!
آمریکا در نهایت با ایران مذاکره می‌کند
کیهان: دولت به التماس با آمریکا افتاده است
موسوی: صحبت‌های ترامپ 24 ساعت هم دوام ندارد
ترامپ: آمریکا آماده مذاکره با ایران است
احمد خاتمی: مذاکره برخلاف خط امام و رهبری است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
5
1
پاسخ
هنوز حاظری فرکانس مذاکره باامریکا رابدی؟
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fJW
tabnak.ir/005fJW