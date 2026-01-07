به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات مداخله جویانه ترامپ و همچنین حمایت از اغتشاشگران اظهار کرد: مسائل داخلی ایران به کسی جز مردم ما ربطی ندارد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال در پیش بودن مذاکرات، اظهار کرد: اکنون شرایط مناسبی برای مذاکرات نیست و این به علت سیاست‌های آمریکاست. ایران هیچ‌وقت میز مذاکره را ترک نکرد، ما همیشه آمادگی مذاکرات را با احترام و منافع متقابل داشته‌ایم.

عراقچی همچنین با اشاره به سفر پیش‌رو او به لبنان، گفت: روابط ما با لبنان از قدیم برقرار بوده است و این روابط با کل مجموعه لبنان و دولت لبنان برقرار است.

وی تاکید کرد: ما دنبال گسترش روابط هستیم که این انگیزه هم در طرف ما و هم در طرف لبنانی وجود دارد. یک هیئت اقتصادی هم با ما همراه می‌شوند تا جنبه‌های اقتصادی و تجاری هم در روابط دو کشور بررسی شود. امیدواریم به روابطی بسیار خوب بازگردیم.