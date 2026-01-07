صفحه خبر لوگوبالا تابناک
زمان قانونی ثبت‌نام داوطلبان سه انتخابات اعلام شد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۷ اعلام کرد: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ دی، شوراهای اسلامی روستاها از ۲۴ بهمن، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از ۱۹ دی آغاز می‌شود.
| |
به گزارش تابناک؛ به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه شماره ۷ ستاد انتخابات کشور به این شرح است: 

به آگاهی هم‌میهنان گرامی می‌رساند، انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور و انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد. از این رو مواعد قانونی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مذکور به شرح ذیل اعلام می‌شود؛

انتخابات سراسری:

۱-    ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد. 

۲-    ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

انتخابات میان‌دوره‌ای:

۳-    ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس » از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ جمعا به مدت ۴ روز  ادامه می‌یابد.

۴-    ثبت‌نام داوطلبان انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ جمعا به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

یادآور می‌شود، نحوه و شرایط ثبت‌نام در هر انتخابات در اطلاعیه‌های بعدی به آگاهی عموم خواهد رسید.  

ستاد انتخابات کشور
 

