خبر خوش برای یارانه‌بگیران

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع کالا برگ الکترونیکی هم در بودجه سال ۱۴۰۵ و هم تا شب عید تامین شده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سید حمید پورمحمدی پس از پایان نشست غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای این جلسه، گفت: نگرانی در رابطه با موضوعات معیشتی مردم، تأمین کالابرگ و همچنین نحوه آرامش‌دهی به مردم به‌گونه‌ای که اطمینان حاصل کنند کالا به دست آنان می‌رسد، ایجاب می‌کرد که میان دولت و مجلس گفت‌وگو و هماهنگی صورت گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در این نشست، اطلاعات و دیدگاه‌ها میان دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ شد که خوشبختانه امروز جمعی از اعضای دولت، تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس و همچنین ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند و گفت‌وگوی سازنده‌ای در این زمینه انجام شد.

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی منابع تأمین کالابرگ الکترونیکی در بودجه سنواتی، تصریح کرد: منابع مربوط به کالابرگ به‌درستی در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده است و علاوه بر آن، منابع لازم برای تأمین کالابرگ از هم‌اکنون تا شب عید نیز پیش‌بینی و تأمین شده است.
 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
89
پاسخ
شرم آور است، نه؟!
پیشرفت یعنی بازگشت به دوره کوپن؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
4
68
پاسخ
فکر میکنم با بچه طرفن
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
73
پاسخ
تیتر درست
خبر خوش برای صدقه بگیران
پنجمین کشور ثروتمند از نظر منابع
ناشناس
|
Oman
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
64
پاسخ
وای چه خبر خوشی! مگه میشه؟ واقعا راست میگید؟ موردم از این همه خوشی...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
47
پاسخ
خدایا

مردیم از خوشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
48
پاسخ
7 دلاررررررررررررررررررررررررررر؟ خیلیه ها !
آلام با
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
10
16
پاسخ
دولت نفاق ملت را با یارانه گدایی تحقیر میکند در حالی که کارگزاران لیبرال خودش حقوق های نجومی میگیرند، دولت پزشکیان دولت نفاق و فتنه است و با فریب بخشی از مردم بیفکر رای گرفت ۰
پاسخ ها
وحید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
صدقه ای از حق خودمان اونم با منت اصل حق هم خورده میشه با سودش در ۹یب خودمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
11
پاسخ
5 دلار یارانه ماهیامه و اینهمه هیاهو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
6
پاسخ
منابع آن که طبق معمول است یعنی پول چاپ میکنن و باعث تورم میشوند دلارها را نیز به به افراد خاص میدهند تا ازکشور خارج کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
16
پاسخ
شرم کنید فقط مردم گرسنه اند
