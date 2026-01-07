ارتباط مخفیانه خلیفه حفتر با تلآویو برملا شد
پلتفرم تحقیقاتی کنیایی«مالک آفریقا کیست» فاش کرد، لیبی از سال ۲۰۱۱ و پس از سرنگونی رژیم «معمر قذافی» درگیر جنگهای نیابتی است و اسرائیل وارد این کشور شده و در آن مداخله کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این پلتفرم در گزارشی تأکید کرد که تماسهای مخفیانهای بین رژیم صهیونیستی و حفتر که بر شرق لیبی تسلط دارد و به دنبال مشروعیتبخشی به خود است، برقرار بوده است.
این گزارش حاکی از آن است که تماسها و دیدارهایی از سال ۲۰۲۱ میان دو طرف برقرار شده است، از جمله آنها دیدار «صدام حفتر»، پسر خلیفه حفتر از اراضی اشغالی با هدف بررسی راههای برقراری روابط در ازای حمایت.
گزارش مذکور به برخی روایتها اشاره کرد که از رسیدن سلاح و آموزشهای اسرائیلی به نیروهای حفتر خبر میدهند.
در همین راستا، «جیسون پک»، کارشناس مسائل لیبی در مؤسسه منطقه غرب آسیا، مداخله رژیم صهیونیستی را فرصتطلبانه توصیف کرد و گفت که با توجه به تسلط حفتر بر مناطق غنی از نفت، هرگونه حمایتی میتواند به تشدید اختلافات منجر شود.
در همین راستا، وبسایت «میدل ایست آی» به نقل از منابعی گزارش داد که «ابراهیم الدبیبه»، مشاور امنیت ملی لیبی، مذاکرات مخفیانهای با مقامات اسرائیلی درباره معاملهای داشته است که بر اساس آن، ایالات متحده ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده لیبی را در ازای اسکان فلسطینیان در این کشور آزاد خواهد کرد.
بر اساس گزارش این وبسایت، مقامات لیبیایی، عربی و اروپایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که ابراهیم الدبیبه مذاکرات را رهبری میکند، با وجود اینکه فلسطینیان در غزه به طور قاطع با طرح پس از جنگ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای این منطقه مخالفت کردهاند.
یک منبع لیبیایی گفت که مذاکرات عملی انجام شده است، اما جزئیات مبهم است. وی افزود: هنوز درباره سازوکارها و اجرا صحبت نشده است.
منبع لیبیایی دیگری گفت که مذاکرات همچنان ادامه دارد و اعضای پارلمان مستقر در طرابلس با توجه به احساسات عمیق نسبت به فلسطین در این کشور عمداً در تاریکی نگه داشته میشوند.
این منبع افزود که ایالات متحده در تلاش برای جلب رضایت برخی رهبران لیبیایی، آماده ارائه حمایت اقتصادی یا مزایای دیگر در ازای پذیرش فلسطینیان از سوی لیبی است.
منبع گفت که ابراهیم الدبیبه قبلاً تضمینهایی دریافت کرده است که وزارت خزانهداری آمریکا حدود ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده این کشور را آزاد خواهد کرد.
لیبی پس از سرنگونی و کشته شدن «معمر قذافی» دیکتاتور این کشور در سال ۲۰۱۱ دیگر یک دولت واحد نداشته است. در سالهای اخیر اختلافات میان مقامات طرابلس در غرب کشور و مقامات شرق که توسط ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» حمایت میشدند در بن بست قرار داشته است.
مجمع گفتوگوی سیاسی لیبی در سال ۲۰۲۱ تحت حمایت سازمان ملل در ژنو یک نهاد اجرایی انتقالی را برای اداره کشور تا انتخابات سراسری برگزید که برای دسامبر ۲۰۲۱ برنامهریزی شده بود اما هرگز برگزار نشد.
لیبی توسط دو دولت رقیب- دولت مورد تایید سازمان ملل در طرابلس به رهبری «عبدالحمید دبیبه» و دولت مستقر در شرق در بنغازی به رهبری «اسامه حماد»-اداره میشود.