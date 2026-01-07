صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۱۷ دی

قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۱۳۲,۲۶۰ (یکصد و سی و دو هزار و دویست و شصت ) تومان به ۱۳۱,۴۰۲ (یکصد و سی و یک هزار و چهارصد و دو ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۱۷ دی

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش را تجربه کرد

قیمت دلار مبادله ای امروز

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۱۳۲,۲۶۰ (یکصد و سی و دو هزار و دویست و شصت ) تومان به ۱۳۱,۴۰۲ (یکصد و سی و یک هزار و چهارصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳۱,۴۰۲ -۸۵۸.۰۰ -۰.۶۶ 08:48
۱۳۲,۲۶۰ -۲۴۷.۰۰ -۰.۱۹ روز قبل
۱۳۲,۵۰۷ ۸۸۳ ۰.۶۶ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۸۸ درصدی، از ۱۵۴,۹۴۳ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و چهل و سه ) تومان به ۱۵۳,۶۰۱ (یکصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و یک ) تومان رسید.

 
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵۳,۶۰۱ -۱,۳۴۲.۰۰ -۰.۸۸ 08:48
۱۵۴,۹۴۳ -۳۹۱.۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۱۵۵,۳۳۴ ۹۴۰ ۰.۶ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۳۶,۰۱۳ (سی و شش هزار و سیزده ) تومان به ۳۵,۷۸۰ (سی و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۷۸۰ -۲۳۳.۰۰ -۰.۶۶ 08:48
۳۶,۰۱۳ -۶۷.۰۰ -۰.۱۹ روز قبل
۳۶,۰۸۰ ۲۴۰ ۰.۶۶ ۲ روز پیش
 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۰۰,۱۵۰ (دویست هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۱۹۹,۵۵۰ (یکصد و نود و نه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹۹,۵۵۰ -۶۰۰.۰۰ -۰.۳۱ 10:41
۲۰۰,۱۵۰ ۴,۵۵۰ ۲.۲۷ روز قبل
۱۹۵,۶۰۰ ۹,۳۵۰ ۴.۷۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان به ۳,۴۳۰ (سه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۷.۰۵ درصدی، از ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان به ۱۰۵,۷۵۰ (یکصد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش ۸.۰۵ درصدی، از ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان به ۹۷,۹۰۰ (نود و هفت هزار و نهصد ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان کاهش، ۱۱,۲۵۰ (یازده هزار و دویست و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

دلار ارز پوند یورو قیمت ارز و سکه قیمت ارز قیمت دلار خرید ارز انواع ارزهای دیجیتال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
7
پاسخ
واقعاً میشه قیمت روزانه اعلام کرد؟؟؟ قیمت ساعتی هم نمیشه اعلام کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
7
پاسخ
باید بابت این موضوع به تمامی اعضا اقتصادی دولت نشان لیاقت داد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
