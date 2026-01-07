قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۱۷ دی
در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش را تجربه کرد
قیمت دلار مبادله ای امروز
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۱۳۲,۲۶۰ (یکصد و سی و دو هزار و دویست و شصت ) تومان به ۱۳۱,۴۰۲ (یکصد و سی و یک هزار و چهارصد و دو ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳۱,۴۰۲
|-۸۵۸.۰۰
|-۰.۶۶
|08:48
|۱۳۲,۲۶۰
|-۲۴۷.۰۰
|-۰.۱۹
|روز قبل
|۱۳۲,۵۰۷
|۸۸۳
|۰.۶۶
|۲ روز پیش
قیمت یورو مبادله ای امروز
یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۸۸ درصدی، از ۱۵۴,۹۴۳ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و چهل و سه ) تومان به ۱۵۳,۶۰۱ (یکصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و یک ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۵۳,۶۰۱
|-۱,۳۴۲.۰۰
|-۰.۸۸
|08:48
|۱۵۴,۹۴۳
|-۳۹۱.۰۰
|-۰.۲۶
|روز قبل
|۱۵۵,۳۳۴
|۹۴۰
|۰.۶
|۲ روز پیش
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۳۶,۰۱۳ (سی و شش هزار و سیزده ) تومان به ۳۵,۷۸۰ (سی و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳۵,۷۸۰
|-۲۳۳.۰۰
|-۰.۶۶
|08:48
|۳۶,۰۱۳
|-۶۷.۰۰
|-۰.۱۹
|روز قبل
|۳۶,۰۸۰
|۲۴۰
|۰.۶۶
|۲ روز پیش
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۰۰,۱۵۰ (دویست هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۱۹۹,۵۵۰ (یکصد و نود و نه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۹۹,۵۵۰
|-۶۰۰.۰۰
|-۰.۳۱
|10:41
|۲۰۰,۱۵۰
|۴,۵۵۰
|۲.۲۷
|روز قبل
|۱۹۵,۶۰۰
|۹,۳۵۰
|۴.۷۸
|۲ روز پیش
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان به ۳,۴۳۰ (سه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا امروز با افزایش ۷.۰۵ درصدی، از ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان به ۱۰۵,۷۵۰ (یکصد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با افزایش ۸.۰۵ درصدی، از ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان به ۹۷,۹۰۰ (نود و هفت هزار و نهصد ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان کاهش، ۱۱,۲۵۰ (یازده هزار و دویست و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.