قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۱۷ دی

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش را تجربه کرد

قیمت دلار مبادله ای امروز

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۱۳۲,۲۶۰ (یکصد و سی و دو هزار و دویست و شصت ) تومان به ۱۳۱,۴۰۲ (یکصد و سی و یک هزار و چهارصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳۱,۴۰۲ -۸۵۸.۰۰ -۰.۶۶ 08:48 ۱۳۲,۲۶۰ -۲۴۷.۰۰ -۰.۱۹ روز قبل ۱۳۲,۵۰۷ ۸۸۳ ۰.۶۶ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۸۸ درصدی، از ۱۵۴,۹۴۳ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و چهل و سه ) تومان به ۱۵۳,۶۰۱ (یکصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵۳,۶۰۱ -۱,۳۴۲.۰۰ -۰.۸۸ 08:48 ۱۵۴,۹۴۳ -۳۹۱.۰۰ -۰.۲۶ روز قبل ۱۵۵,۳۳۴ ۹۴۰ ۰.۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۳۶,۰۱۳ (سی و شش هزار و سیزده ) تومان به ۳۵,۷۸۰ (سی و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳۵,۷۸۰ -۲۳۳.۰۰ -۰.۶۶ 08:48 ۳۶,۰۱۳ -۶۷.۰۰ -۰.۱۹ روز قبل ۳۶,۰۸۰ ۲۴۰ ۰.۶۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۰۰,۱۵۰ (دویست هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۱۹۹,۵۵۰ (یکصد و نود و نه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۹۹,۵۵۰ -۶۰۰.۰۰ -۰.۳۱ 10:41 ۲۰۰,۱۵۰ ۴,۵۵۰ ۲.۲۷ روز قبل ۱۹۵,۶۰۰ ۹,۳۵۰ ۴.۷۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان به ۳,۴۳۰ (سه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۷.۰۵ درصدی، از ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان به ۱۰۵,۷۵۰ (یکصد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش ۸.۰۵ درصدی، از ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان به ۹۷,۹۰۰ (نود و هفت هزار و نهصد ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان کاهش، ۱۱,۲۵۰ (یازده هزار و دویست و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.