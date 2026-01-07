صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت مصوب مرغ برای مصرف کنندگان تعیین شد

قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۲۷۸ هزار تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۲۴
| |
11475 بازدید
|
۹
قیمت مصوب مرغ برای مصرف کنندگان تعیین شد

اسدالله‌ نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، اعلام کرد: قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده ۲۷۸ هزار تومان تعیین شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با اشاره به اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر قیمت نهاده‌های دامی در بستر بازارگاه، با ارز آزاد و به‌صورت روزانه و توافقی تعیین می‌شود که نسبت به گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است. بر همین اساس، مرغ نیز مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست و قیمت آن بر پایه عرضه و تقاضا و شرایط روز بازار تعیین می‌شود.
 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود: با توجه به وضعیت موجود و آنالیزهای انجام‌شده، قیمت تمام‌شده مرغ زنده در واحدهای مرغداری ۱۸۷ هزار تومان برآورد شده و قیمت گوشت مرغ گرم برای مصرف‌کننده در واحدهای صنفی به ۲۷۸ هزار تومان می‌رسد. 

قیمت مرغ مرغ ارز ترجیحی نهاده های دامی قیمت گذاری مرغداران گوشت مرغ خبر فوری بازار مرغ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
50
پاسخ
یعنی ۲کیلو تقریبا ۶۰۰هزار!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
رشد خوبی داشتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
58
پاسخ
مرغ سیصد هزار تومانی
هزینه ها جهانی حقوق و درامد ایرانی !!!
حتما مردم هم نباید معترض باشند !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
از نظر تابناک در این شرایط باید کنسرت موسیقی برگزار کرد تا دل مردم خوش بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
4
51
پاسخ
از کجا بیاریم بخوریم؟
پولهایی که تو ونزوئلا خرج کردن الان بیان بدن مردم مرغ بخریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
3
28
پاسخ
مجبور میشیم نصف مقدار همیشه بخوریم ولی تا کی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
20
پاسخ
علی برکت الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
20
پاسخ
من کارگر همون قیمت قبل رو هم نمیتونستم بخرم دیگه واقعا حرفی برا گفتن ندارم
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
10
پاسخ
شکر خدا هزینه ها دلاری درامد ریالی...خنده دار است ۷ دلار یارانه معیشی برای هر نفر ...ماه بعد میشه ۶ دلار و ماه بعد هم ۵ دلار..چقدر بدبخت شدیم
