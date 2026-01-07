قیمت مصوب مرغ برای مصرف کنندگان تعیین شد

اسدالله‌ نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، اعلام کرد: قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده ۲۷۸ هزار تومان تعیین شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با اشاره به اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر قیمت نهاده‌های دامی در بستر بازارگاه، با ارز آزاد و به‌صورت روزانه و توافقی تعیین می‌شود که نسبت به گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است. بر همین اساس، مرغ نیز مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست و قیمت آن بر پایه عرضه و تقاضا و شرایط روز بازار تعیین می‌شود.



مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود: با توجه به وضعیت موجود و آنالیزهای انجام‌شده، قیمت تمام‌شده مرغ زنده در واحدهای مرغداری ۱۸۷ هزار تومان برآورد شده و قیمت گوشت مرغ گرم برای مصرف‌کننده در واحدهای صنفی به ۲۷۸ هزار تومان می‌رسد.