سهام عدالت در چند مرحله واریز می‌شود؟

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲، امروز (چهارشنبه) آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۰۹
سهام عدالت در چند مرحله واریز می‌شود؟

محمد باغستانی مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه افزود: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار ، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه پذیر و همچنین برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار سهامدار واریز می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی با اشاره به اینکه ۱۹ بانک مسئولیت واریز این مرحله از سود سهام عدالت را برعهده دارند، اظهار امیدواری کرد: با همکاری شبکه بانکی بتوانیم ظرف ۴۸ ساعت آینده، کل فرایند توزیع سود را انجام دهیم . مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اظهار داشت : دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱  هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

باغستانی خاطر نشان کرد : در این مرحله ، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها توزیع می شود.وی افزود: در راستای افزایش اطلاع رسانی به مشمولان سهام عدالت، بغیر از پیامک بانک های عامل، پیام های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیام رسان داخلی بله، روبیکا، سروش پلاس و آی گپ برای مشمولان ارسال خواهد شد تا سهامداران از مبلغ سود خود آگاه شوند.مرحله نخست سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته برای بیش از ۴۴ میلیون سهامدار توزیع شد.


سهام عدالت در چند مرحله واریز می‌شود؟ 

میلی صفحه خبر موبایل
آریا
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
سهام عدالت یا بی عدالتی؟؟
به کارگران هیچ سهامی نرسید!!!
