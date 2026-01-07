واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۳ کلید خورد

مرحله نخست سود سهام عدالت سال 1403 کارسازی شده و بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مبالغ مربوط به مشمولان حداکثر تا 48 ساعت آینده به حساب سهامداران واریز می‌شود.

مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ وارد مرحله نهایی شده و فرآیند واریز آن آغاز شده است. بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبالغ مربوط به این مرحله کارسازی شده و حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد.

جزئیات اعلام‌شده از سوی سپرده‌گذاری مرکزی

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیپ؛ طبق اطلاع‌رسانی رسمی، تمامی مشمولانی که اطلاعات حساب بانکی معتبر در سامانه ثبت کرده‌اند، مشمول دریافت سود این مرحله خواهند بود. پرداخت‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و ممکن است واریز برای برخی از سهامداران در بازه زمانی اعلام‌شده تکمیل شود.

اظهارات وزیر اقتصاد درباره پرداخت سود

پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از آغاز فرآیند پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ خبر داده و تأکید کرده بود که با تکمیل مراحل تسویه از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، واریز سود به حساب مشمولان در دستور کار قرار گرفته است.

توصیه به سهامداران عدالت

سهامداران عدالت می‌توانند بدون مراجعه حضوری، وضعیت واریز سود را از طریق حساب بانکی خود پیگیری کنند. همچنین جاماندگان دریافت سود، در صورت وجود نقص اطلاعات، باید در مهلت‌های اعلام‌شده نسبت به اصلاح مشخصات اقدام کنند.