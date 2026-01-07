صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۳ کلید خورد

مرحله نخست سود سهام عدالت سال 1403 کارسازی شده و بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مبالغ مربوط به مشمولان حداکثر تا 48 ساعت آینده به حساب سهامداران واریز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۵۰۴۰۰
| |
4405 بازدید
|
۱
واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۳ کلید خورد

مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ وارد مرحله نهایی شده و فرآیند واریز آن آغاز شده است. بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبالغ مربوط به این مرحله کارسازی شده و حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد.

جزئیات اعلام‌شده از سوی سپرده‌گذاری مرکزی

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیپ؛ طبق اطلاع‌رسانی رسمی، تمامی مشمولانی که اطلاعات حساب بانکی معتبر در سامانه ثبت کرده‌اند، مشمول دریافت سود این مرحله خواهند بود. پرداخت‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و ممکن است واریز برای برخی از سهامداران در بازه زمانی اعلام‌شده تکمیل شود.

اظهارات وزیر اقتصاد درباره پرداخت سود

پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از آغاز فرآیند پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ خبر داده و تأکید کرده بود که با تکمیل مراحل تسویه از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، واریز سود به حساب مشمولان در دستور کار قرار گرفته است.

توصیه به سهامداران عدالت

سهامداران عدالت می‌توانند بدون مراجعه حضوری، وضعیت واریز سود را از طریق حساب بانکی خود پیگیری کنند. همچنین جاماندگان دریافت سود، در صورت وجود نقص اطلاعات، باید در مهلت‌های اعلام‌شده نسبت به اصلاح مشخصات اقدام کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سهام عدالت سود واریز سود واریز سود سهام عدالت سهامداران خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این افراد منتظر سود ۴ میلیونی سهام عدالت باشند
فوری: اطلاعیه درباره واریز سود سهام عدالت۱۴۰۳
زمان واریز سود سهام عدالت در آذر ماه
آغاز واریز سود سهام عدالت / اعلام حداقل سود
تازه‌ترین خبر از سود سهام عدالت
آیا سود سهامداران عدالت امروز واریز خواهد شد؟
دلیل واریز نشدن مرحله دوم سود سهام عدالت
اعلام زمان و نحوه واریز سود سهام‌عدالت
واریز سود سهام عدالت در شهریور ۱۴۰۴
سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟
دلیل جاماندن ۵۷ هزار نفر از دریافت سود سهام عدالت
واریز سود سهام عدالت طی ۴۸ ساعت/ سهامداران با چک برگشتی از سود محروم می‌شوند؟
ارزش سود سهام عدالت آب رفت
تاکنون چه تعداد نفر سود سهام عدالت گرفتند؟
مژده به دارندگان سهام عدالت
هزاران میلیاردتومان سودسهام عدالت در جیب ۴شرکت
چند خبر مهم برای سهامداران سهام عدالت
مهلت نهایی برای جاماندگان سهام عدالت
زمان واریز سود سهام عدالت تغییر کرد؟
آخرین‌خبرها درباره سود سهام عدالت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
6
9
پاسخ
گداپروری
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIe
tabnak.ir/005fIe