مثله شدن مرد جوان به دست ۴ رفیقش

مردی که متهم است با همدستی ۳ نفر دوستش را به قتل رسانده است، در حالی پای میز محاکمه ایستاد که هنوز جسد به طور کامل پیدا نشده و متهمان هم اتهامشان را انکار می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ تیرماه سال ۱۴۰۲ زن جوانی با مراجعه به پلیس مدعی شد همسرش وحید از خانه خارج و ناپدید شده است.

پس از اظهارات این زن، ماموران تحقیقات خود را برای ردیابی وحید آغاز کردند و مشخص شد تلفن همراه وی آخرین بار در محدوده یک باغ در منطقه بهارستان آنتن‌دهی داشته و آخرین تماس هم با یکی از دوستانش به نام مسعود بوده است. به این ترتیب مسعود بازداشت شد، اما هرگونه اطلاع از وضعیت وحید را رد کرد.

اعتراف به قتل رفیق در باغ

با توجه به اینکه بررسی‌ها نشان می‌داد تلفن مسعود هم در همان منطقه آنتن‌دهی داشته، او بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت و به ماجرای قتل وحید اعتراف کرد و گفت: آن روز من و کمال و بهرام و خسرو به اتفاق وحید به باغ رفته بودیم که به یکباره کمال و وحید با هم درگیر شدند و کمال با اسلحه او را به قتل رساند و بعد هم ما از ترس‌مان او را مثله و در مناطق مختلف دفن کردیم.

پس از این اعترافات کمال و بهرام و خسرو نیز بازداشت شدند، اما آنها اظهارات مسعود را رد کردند و گفتند: مسعود از مدت‌ها قبل بر سر یک دستگاه گنج‌یاب با وحید اختلاف داشت و پس از آن هم به خاطر خرید یک حلقه چاه اختلافات‌شان بیشتر شد.

وی ادامه داد: روز حادثه مسعود از ما دعوت کرد تا به باغش برویم. او می‌گفت می‌خواهد اختلافات مالی‌اش را با وحید حل کند. آن روز در باغ ناهار درست کرده بود و ما فکر می‌کردیم قرار است آنها با هم صحبت کنند، اما در یک لحظه دیدیم مسعود با اسلحه وحید را کشت و بعد هم جسد را مثله و دفن کردیم. اما ما هیچ دخالتی در قتل او نداشتیم.

کشف بخشی از جسد و خودکشی یکی از متهمان

با نشانی‌هایی که متهمان در اختیار ماموران گذاشته بودند جست‌و‌جو برای پیدا کردن جسد وحید آغاز شد، اما جز یک تکه استخوان چیزی کشف نشد و در نهایت با انجام آزمایش DNA مشخص شد استخوان متعلق به وحید است.

در این میان خسرو دست به خودکشی زد و برای ۳ متهم کیفرخواست صادر شد. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

جسد پسرم را می‌خواهم

در ابتدای جلسه پدر و مادر وحید از طرف خودشان و به قیمومیت فرزند صغیر مقتول درخواست قصاص کردند. پدر وحید رو به متهمان کرد و گفت: من فقط جسد پسرم را می‌خواهم.

قاضی پرسید: یعنی اگر جسد را پیدا کنند شما رضایت می‌دهی؟

پدر مقتول گفت: نه، به هیچ وجه مصالحه نمی‌کنم.

متهمان گناه را به گردن یکدیگر انداختند

در ادامه مسعود به جایگاه رفت و گفت: من نه به وحید شلیک کردم و نه او را به قتل رساندم. هیچ اختلافی هم باهم نداشتیم و با وحید دوست و شریک بودیم. دوستانم برای اینکه خودشان را تبرئه کنند پای من را وسط کشیده‌اند. کمال وحید را کشت.

پس از آن کمال به قضات گفت: من و بهرام اصلا خبر نداشتیم که او اسلحه دارد. ما هیچ نقشی در قتل نداشتیم و فقط در انتقال آن به مسعود کمک کردیم. مسعود و خسرو او را کشتند. در گزارش پلیس هم آمده که اسلحه از خانه مسعود کشف شده است.

بهرام نیز به عنوان سومین نفر از ابتدا منکر اتهاماتش شد و گفت: من نه در قتل نقشی داشتم و نه در انتقال جسد و بی‌گناه بازداشت شدم. اما خسرو وحید را کشت و مسعود و کمال و خسرو جسدش را مثله کردند.

با پایان اظهارات متهمان قضات برای صدور رای وارد شور شدند.