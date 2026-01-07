صفحه خبر لوگوبالا تابناک
طعنه پسر پزشکیان به تغییر رویکرد صداوسیما

کنایه یوسف پزشکیان به صدا و سیما: با پوشیدن لباس اپوزیسیون، مرجعیت از دست رفته برنمی‌گردد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۹۱
| |
12356 بازدید
|
۲۰
طعنه پسر پزشکیان به تغییر رویکرد صداوسیما

به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان در پیامی کنایه آمیز خطاب به مدیران صدا و سیما نوشته است: با پوشیدن لباس اپوزیسیون، مرجعیت از دست رفته برنمی‌گردد.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
یوسف پزشکیان پسر پزشکیان پسر رئیس جمهور کنایه صداوسیما خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
21
187
پاسخ
صدا و سیما فقط برای جلیلی و جبلی است اونها راضی باشن کافیه!
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
خوب تریبون تلویزیون همیشه از دولتی ها پر
اونم یه طرفه ،که یه وقت کسی برخلاف نظرشون حرف نزن بهشون بربخوره
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
58
پاسخ
خوب بر نگردد برای حضرات نان که دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
88
37
پاسخ
آیا دولت برنامه ای به صدا و سیما پیشنهاد داده که آنها نساخته باشند.
پاسخ ها
شهاب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
صدا و سیما به طور کامل در برابر دولت ایستاده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
8
83
پاسخ
ای کاش این رسانه ملی بود نه میلی ...!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
ملی تر و اصیل تر از صدا و سیما وجود نداره
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
72
21
پاسخ
همیت صدا و سیما باعث شد پدر شما از مناظره ها بیاد بالا و رئیس جمهور بشه و الا که تا قبل از چهره شدن در صدا و سیما کسی ایشان را نمی‌شناخت. کمی انصاف داشته باش پسر خوب
منوچهر
|
United States of America
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
11
91
پاسخ
صدا و سیما ، متاسفانه مردمی نیست و صدای مردم را منعکس نمی کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
کاملا مردمیه ببخشید مثل شبکه های صهیونی نیست
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
4
78
پاسخ
صداو سیما که هرچی میبینم فقط درباره حوادث آمریکا و اروپا میزاره انگار صداو سیما برای آمریکا هستش
معین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
35
16
پاسخ
فکرکنم حتماصداوسیماوظایف اجرایی ریاست جمهوری راهم برعهده دارد
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
28
35
پاسخ
ول کن پس آقای پزشکیان .ول کن این حرفارو.پدرت پدرمونو درآورد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
9
54
پاسخ
صداوسیمای میلی
