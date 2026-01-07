طعنه پسر پزشکیان به تغییر رویکرد صداوسیما
کنایه یوسف پزشکیان به صدا و سیما: با پوشیدن لباس اپوزیسیون، مرجعیت از دست رفته برنمیگردد.
به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان در پیامی کنایه آمیز خطاب به مدیران صدا و سیما نوشته است: با پوشیدن لباس اپوزیسیون، مرجعیت از دست رفته برنمیگردد.
صدا و سیما فقط برای جلیلی و جبلی است اونها راضی باشن کافیه!
محمد| |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اونم یه طرفه ،که یه وقت کسی برخلاف نظرشون حرف نزن بهشون بربخوره
آیا دولت برنامه ای به صدا و سیما پیشنهاد داده که آنها نساخته باشند.
شهاب| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
ای کاش این رسانه ملی بود نه میلی ...!
ناشناس| |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
همیت صدا و سیما باعث شد پدر شما از مناظره ها بیاد بالا و رئیس جمهور بشه و الا که تا قبل از چهره شدن در صدا و سیما کسی ایشان را نمیشناخت. کمی انصاف داشته باش پسر خوب
صدا و سیما ، متاسفانه مردمی نیست و صدای مردم را منعکس نمی کند
ناشناس| |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
صداو سیما که هرچی میبینم فقط درباره حوادث آمریکا و اروپا میزاره انگار صداو سیما برای آمریکا هستش
