طعنه پسر پزشکیان به تغییر رویکرد صداوسیما

کنایه یوسف پزشکیان به صدا و سیما: با پوشیدن لباس اپوزیسیون، مرجعیت از دست رفته برنمی‌گردد.

به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان در پیامی کنایه آمیز خطاب به مدیران صدا و سیما نوشته است: با پوشیدن لباس اپوزیسیون، مرجعیت از دست رفته برنمی‌گردد.