نشست غیرعلنیمجلس با حضور برخی مقامات اقتصادی
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری نشست غیرعلنی مجلس با حضور برخی از وزرای دولت چهاردهم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۹۰| |
1444 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر، عباس گودرزی در گفتگویی، از برگزاری نشست غیرعلنی امروز مجلس خبر داد و گفت: از دقایقی پیش نشست غیرعلنی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی دیگر از مسئولان در حال برگزاری است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نشست غیرعلنی با حضور وزرای دولت و با هدف بررسی مسائل اقتصادی کشور برگزار شده است.
گزارش خطا
زنگنه: دولت به جای فرافکنی در انتخاب مشاوران و وزرای خود تجدیدنظر کند/حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواسته دولت و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سلام
در مورد اصلاحات اخیر قیمت ارز یک نکته خیلی مهم که احتمالا مغفول مانده، اصلاح قراردادهای بخشهای مختلف با تامین کنندگان مواد غذایی است. در پایین ترین سطح از این تامین کنندگان، مراکز تامین غذا، کترینگها، رستورانهایی هستند که با بخشهای مختلف - دولتی یا خصوصی - قرارداد تامین غذا دارند ولی این قراردادها مبتنی بر شرایط قبل از گرانیهای اخیر است و لازم است از جنبههای «قانونی»، «اجرایی» و «حقوقی» هر چه سریعتر چاره ای اندیشیده شود چون تقریبا تمام مواد اولیه مورد نیاز این واحدها با افزایش بسیار شدید قیمت که گاهی بیش از ۱۰۰درصد است مواجه است و تداوم این شرایط حتی به مدت خیلی کوتاه، ادامه حیات این واحدها را غیرممکن ساخته است.
لازمست پیش از اینکه کار از کار بگذرد، چاره ای اندیشید.
در مورد اصلاحات اخیر قیمت ارز یک نکته خیلی مهم که احتمالا مغفول مانده، اصلاح قراردادهای بخشهای مختلف با تامین کنندگان مواد غذایی است. در پایین ترین سطح از این تامین کنندگان، مراکز تامین غذا، کترینگها، رستورانهایی هستند که با بخشهای مختلف - دولتی یا خصوصی - قرارداد تامین غذا دارند ولی این قراردادها مبتنی بر شرایط قبل از گرانیهای اخیر است و لازم است از جنبههای «قانونی»، «اجرایی» و «حقوقی» هر چه سریعتر چاره ای اندیشیده شود چون تقریبا تمام مواد اولیه مورد نیاز این واحدها با افزایش بسیار شدید قیمت که گاهی بیش از ۱۰۰درصد است مواجه است و تداوم این شرایط حتی به مدت خیلی کوتاه، ادامه حیات این واحدها را غیرممکن ساخته است.
لازمست پیش از اینکه کار از کار بگذرد، چاره ای اندیشید.
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟