صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز برداشت کالابرگ یک میلیونی از امروز

دور جدید کالابرگ برای دهک‌های حمایتی از امروز اغاز شد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۸۸
| |
6209 بازدید
|
۴
آغاز برداشت کالابرگ یک میلیونی از امروز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد در دهک‌های اول‌ تا سوم) از امروز چهارشنبه می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ یارانه سازمان بهزیستی دهک اول دهک اول تا سوم کالابرگ الکترونیکی برداشت یارانه خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان اجرای طرح کالابرگ جدید
یارانه نقدی به حساب دهک‌های اول تا سوم واریز شد
یارانه هیچ‌کس با کالابرگ الکترونیکی قطع نمی‌شود
اعلام زمان نوبت خرید اول کالابرگ
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای سه دهک اول
کالابرگ؛ وعده‌ای در میان اظهارات ضد و نقیض مسئولان / رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: کالابرگ به امسال نمی‌رسد/ وزیر رفاه: استفاده از کالابرگ برای مردم اختیاری است/ سخنگوی دولت: در تخصیص یارانه به مردم ریسک نمی‌کنیم
اعطای کالابرگ به مردم باید جدا از یارانه نقدی باشد
کالابرگ این دهک‌های درآمدی واریز شد
کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به سه استان دیگر هم رسید
خرج کالابرگ الکترونیک چگونه است؟
طرح دولت در خصوص اختصاص «کالا برگ» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مزایا و معایب آن چیست؟
حمایت ۵۰۰ هزار تومانی از ۲۸ میلیون ایرانی/ سایر دهک‌ها در سکوت وزارت رفاه فراموش شدند؟
تشریح جزئیات مرحله اول کالابرگ الکترونیکی ۱۴۰۳
زمان برداشت کالابرگ یک میلیونی اعلام شد
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
چه کسانی از لیست دریافت کالابرگ حذف می‌شوند؟
کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین دائمی می‌شود!
خبر جدید درباره زمان حذف یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی
آغاز اجرای مرحله جدید کالابرگ از امروز
شرایط خرید ده قلم کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ با استفاده از کالابرگ/ سبد ۵۳۰ هزار تومانی در طرح جدید دولت؛ سهم مردم چقدر است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
16
پاسخ
یک جوری میگی انگار با یک میلیون مردم شدن ایلان ماسک
سال ۱۳۹۷ پل استیشن ۴ قیمت ۹۵۰ هزارتومان
سال ۱۴۰۴ دو عدد روغن اویلا ۱۳۵۰ گرمی قیمت ۹۳۴ هزار تومان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
5
پاسخ
به عنوان یک کارمند برای من واریز نشده
و موجودی کالابرگم صفره
یعنی چی اخه
بیچاره
|
United States of America
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
8
پاسخ
والا بااین که نیازمندم اماخجالت میکشم برم بگیرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
7
پاسخ
کالابرگ میلیونی میگیرید دیگه چی میخواهید ؟ تورم آبروی میلبون رو هم برد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIS
tabnak.ir/005fIS