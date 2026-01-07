آغاز برداشت کالابرگ یک میلیونی از امروز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد در دهک‌های اول‌ تا سوم) از امروز چهارشنبه می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.