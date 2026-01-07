آغاز برداشت کالابرگ یک میلیونی از امروز
دور جدید کالابرگ برای دهکهای حمایتی از امروز اغاز شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد در دهکهای اول تا سوم) از امروز چهارشنبه میتوانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
یک جوری میگی انگار با یک میلیون مردم شدن ایلان ماسک
سال ۱۳۹۷ پل استیشن ۴ قیمت ۹۵۰ هزارتومان
سال ۱۴۰۴ دو عدد روغن اویلا ۱۳۵۰ گرمی قیمت ۹۳۴ هزار تومان
به عنوان یک کارمند برای من واریز نشده
و موجودی کالابرگم صفره
یعنی چی اخه
