صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار درباره تبعات حذف ارز ترجیحی

این روزها اگر بخواهیم خط مقدم معیشت را جایی بیرون از اتاق‌های تصمیم‌گیری پیدا کنیم، کافی است سری به بازار بزنیم؛ جایی که هر برچسب قیمتی، نشانه‌ای است از ضرورت جدی نظارت فعالانه.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۸۷
| |
2121 بازدید
|
۴

هشدار درباره تبعات حذف ارز ترجیحی

 به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ همزمان با تصمیم‌ها درباره حذف ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی تکانه‌هایی را تجربه کرد، افزایش عجیب قیمت روغن در فاصله یک روز، کم‌یابی ناگهانی آن در برخی فروشگاه‌ها و روایت‌های متعدد از قیمت‌های چندگانه، تنها یک نمونه است. یا ماجرای شانه‌های تخم‌مرغ که در برخی نقاط مشهد تا مرز ۴۵۰ هزار تومان برای هر شانه هم قیمت‌گذاری شده؛ این‌ها نشانه‌هایی روشن از بازاری است که بیشتر از همیشه نیاز به حضور ناظر دارد.

مسئله این‎جاست که بازار در چنین بزنگاه‌هایی، اگر خالی از نظارت بماند، خیلی زود به زمین بازی شایعه، احتکار و گران‌فروشی تبدیل می‌شود. مردم هنوز نمی‌دانند تصمیم‌های کلان ارزی دقیقاً چه زمانی و چگونه اجرا می‌شود، اما بازار زودتر از سیاست‌گذار واکنش نشان داده است و قیمت‌ها جلوتر از هر مصوبه‌ای بالا رفته‌اند.
در این میان، نبود نظارت میدانی مؤثر، به بی‌اعتمادی دامن زده است. 

وزارت صمت، سازمان حمایت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و حتی اتاق اصناف، هرکدام سهمی از مسئولیت تنظیم و نظارت بر بازار در این بزنگاه را برعهده دارند.

اگر قرار است تصمیم شجاعانه حذف ارز ترجیحی که قطعا در بلندمدت پیامدهای مثبتی را درپی خواهد داشت، به یک شوک تبدیل نشود، باید نظارت بر بازار از پشت میز به کف میدان منتقل شود. گشت‌های مشترک واقعی، اعلام شفاف قیمت‌های مصوب، برخورد سریع و علنی با تخلفات و مهم‌تر از همه حضور محسوس ناظران در بازار، می‌تواند جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را بگیرد. بازار، امروز خط مقدم معیشت مردم است؛ خالی‌گذاشتن آن از ناظر، یعنی سپردن سفره مردم به شایعه و متخلفان. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ارز ارز ترجیحی وزارت صمت تنظیم بازار میوه کالاهای اساسی افزایش قیمت ها مواد غذایی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش رشیدی کوچی به حذف ارز ترجیحی
تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار کالاهای اساسی در کشور
کشف ۱۵ تن روغن احتکار شده
کالاهای اساسی دوباره گران می‌شود؟
نقش اصلی مجلس در تعیین تکلیف نرخ ارز
نرخ ارز ترجیحی در سال آینده ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است
ارز ترجیحی کالا‌های اساسی تغییری نکرد
خبر مهم بانک مرکزی درباره ارز ترجیحی کالاهای اساسی
آیا تنها چهار قلم کالا گران شد؟
تخمین تورم در پایان سال ۱۴۰۱
پرداخت نقدی یارانه به مردم آزادی عمل می‌دهد
مجلس به دولت مجوز حذف ارز ترجیحی را داد
زریباف: ارز ترجیحی مشکل گشا نشد
مقصر گرانی کالاهای اساسی کیست؟
ارز ترجیحی حذف شد
نگرانی‌ها از حذف ارز ترجیحی
واردات با ارز ترجیحی ۱۰.۵ میلیارد دلاری شد
مخالفت مجلس با تقاضای دولت؛ لایحه حذف ارز ترجیحی متوقف شد
برنامه جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار کالا‌های اساسی
نظارت بر بازار اولین رکن تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
کالاهای اساسی چقدر گران شد؟
آغاز مرحله دوم تنظیم بازار میوه از سوم فروردین ۹۶
دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به مردم بدهد/ شاهد افزایش بیش از حد قیمت کالا‌های اساسی هستیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
9
پاسخ
از الان تهش معلومه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
7
پاسخ
كاملا درست
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
2
9
پاسخ
کاملا واضح است که این افزایش قیمت ها دلبخواهی و نشانه ی آشکار گستاخی و دهن کجی عده ای به مردم است، جمهوری اسلامی برای برخورد با چنین وضعی هیچ چاره ی به جز بازگشت به روش های دهه ی 60 در برخورد با گرانفروشان و محتکران ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
1
3
پاسخ
تک نرخی کردن ارز و افزایش قیمتها بزرگترین کلاهبرداری دلالان میباشد چون کالاهایی که چند ماه پیش با ارز 28500 تومانی خرید شده است الان با ارز 140000 تومانی به فروش میرسد و این یعنی چندین برابر سود در جیب دلالان
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fIR
tabnak.ir/005fIR