خودشیرینی ماچادو برای ترامپ

ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵، در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرده است که مایل است جایزه نوبل خود را «شخصاً» به دونالد ترامپ اهدا کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، چهره اپوزیسیون ونزوئلا عملیات بازداشت نیکلاس مادورو توسط ایالات متحده را «روزی تاریخی» توصیف کرده و مدعی شده این اقدام، لحظه‌ای بوده که «عدالت بر استبداد پیروز شد».

ماچادو که سال‌ها در خفا زندگی کرده، گفته از همان روز اعلام جایزه نوبل، آن را به ترامپ تقدیم کرده زیرا معتقد بوده او «شایستگی واقعی» این جایزه را دارد؛ شایستگی‌ای که به زعم او با اقدام نظامی آمریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۶ اثبات شده است. در روایت او، دستگیری مادورو نه‌تنها برای آینده ونزوئلا، بلکه برای «بشریت، آزادی و کرامت انسانی» یک نقطه عطف به شمار می‌رود.

با این حال، این روایت یک‌دست و بدون تناقض نیست. دونالد ترامپ در گفت‌وگویی جداگانه با نیویورک پست، صراحتاً تردید خود را نسبت به میزان حمایت مردمی ماچادو بیان کرده و گفته مطمئن نیست او پشتوانه اجتماعی لازم برای رهبری ونزوئلا را داشته باشد. این اظهارنظر، شکافی معنادار میان ستایش نمادین ماچادو و محاسبات واقعی قدرت در سیاست آمریکا را نشان می‌دهد.