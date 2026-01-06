صفحه خبر لوگوبالا تابناک
انفجار شدید یک مجتمع مسکونی در اصفهان با دو کشته

انفجار توأم با حریق در یک مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی در خیابان میرفندرسکی اصفهان، ظهر امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، منجر به جان‌باختن ۲ نفر از ساکنان شد و بیش از ۳۰ نفر دیگر با عملیات گسترده آتش‌نشانان از میان دود و حرارت نجات یافتند.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۶۰
| |
3833 بازدید
انفجار شدید یک مجتمع مسکونی در اصفهان با دو کشته

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این حادثه ساعت ۱۳:۰۴ امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و انفجار در طبقه دوم این مجتمع مسکونی رخ داد و بلافاصله به وقوع حریق گسترده در ساختمان انجامید.

بر اساس این گزارش، شدت انفجار و حجم بالای دود و حرارت، شرایط بسیار خطرناکی را برای ساکنان ایجاد کرد و متأسفانه ۲ نفر از ساکنان مجتمع مسکونی، پیش از رسیدن نیروهای امدادی و در همان دقایق اولیه حادثه، جان خود را از دست دادند.

آتش‌نشانان اصفهانی با وجود تعطیلی مدارس و ترافیک سنگین مسیر در کمتر از پنج دقیقه به محل حادثه رسیدند و بلافاصله عملیات گسترده اطفای حریق و نجات افراد گرفتار در ساختمان را آغاز کردند که در این عملیات، بیش از ۳۰ نفر از ساکنان که در میان دود و حرارت محبوس شده بودند، با تلاش نیروهای آتش‌نشانی به سلامت از ساختمان خارج و نجات یافتند.

در این حادثه، بیش از ۱۰ اکیپ عملیاتی به همراه تجهیزات تخصصی اطفای حریق و نجات، خودروهای سبک و سنگین آتش‌نشانی و خودرو حامل دستگاه‌های تنفسی به‌کارگیری شد و آتش‌نشانان با ایثار و تلاش بی‌وقفه از گسترش حریق به سایر واحدهای مسکونی و افزایش خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کردند.

همچنین تعدادی از افراد نجات‌یافته دچار دودگرفتگی جزئی شدند و چهار نفر از آتش‌نشانان نیز حین انجام عملیات دچار آسیب‌دیدگی جزئی شدند که بنا بر اعلام منابع رسمی، وضعیت عمومی تمامی این افراد مساعد گزارش شده است.

علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اصفهان مجتمع مسکونی انفجار آتش سوزی آتش نشانی انفجار مرگبار
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
