انفجار شدید یک مجتمع مسکونی در اصفهان با دو کشته

انفجار توأم با حریق در یک مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی در خیابان میرفندرسکی اصفهان، ظهر امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، منجر به جان‌باختن ۲ نفر از ساکنان شد و بیش از ۳۰ نفر دیگر با عملیات گسترده آتش‌نشانان از میان دود و حرارت نجات یافتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این حادثه ساعت ۱۳:۰۴ امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و انفجار در طبقه دوم این مجتمع مسکونی رخ داد و بلافاصله به وقوع حریق گسترده در ساختمان انجامید.

بر اساس این گزارش، شدت انفجار و حجم بالای دود و حرارت، شرایط بسیار خطرناکی را برای ساکنان ایجاد کرد و متأسفانه ۲ نفر از ساکنان مجتمع مسکونی، پیش از رسیدن نیروهای امدادی و در همان دقایق اولیه حادثه، جان خود را از دست دادند.

آتش‌نشانان اصفهانی با وجود تعطیلی مدارس و ترافیک سنگین مسیر در کمتر از پنج دقیقه به محل حادثه رسیدند و بلافاصله عملیات گسترده اطفای حریق و نجات افراد گرفتار در ساختمان را آغاز کردند که در این عملیات، بیش از ۳۰ نفر از ساکنان که در میان دود و حرارت محبوس شده بودند، با تلاش نیروهای آتش‌نشانی به سلامت از ساختمان خارج و نجات یافتند.

در این حادثه، بیش از ۱۰ اکیپ عملیاتی به همراه تجهیزات تخصصی اطفای حریق و نجات، خودروهای سبک و سنگین آتش‌نشانی و خودرو حامل دستگاه‌های تنفسی به‌کارگیری شد و آتش‌نشانان با ایثار و تلاش بی‌وقفه از گسترش حریق به سایر واحدهای مسکونی و افزایش خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کردند.

همچنین تعدادی از افراد نجات‌یافته دچار دودگرفتگی جزئی شدند و چهار نفر از آتش‌نشانان نیز حین انجام عملیات دچار آسیب‌دیدگی جزئی شدند که بنا بر اعلام منابع رسمی، وضعیت عمومی تمامی این افراد مساعد گزارش شده است.

علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.