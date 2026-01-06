به گزارش تابناک، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور در گفت‌وگو با ورزش سه، در تمجید از پیام نیازمند گفت: «شاید جنبه‌اش را نداشته باشم خیلی‌ها را شماره یک ببینم اما پیام را می‌توانم. پیام نیازمند یکی از خوش‌قلب‌ترین دروازه‌بان‌هایی است که دیده‌ام. همیشه می‌گویند گلرها باهم خوب نیستند اما من دلی و قلبی پیام را دوست دارم.»

او در ادامه صحبت‌هایش، از ماجراهای عجیبی پرده برداشت و گفت: «خیلی از گلرهای تیم ملی ساعت ۲ شب به بعد به اتاق سرمربی می‌رفتند. زمانی که من در بلژیک و پرتغال بودم، می‌گفتند بیرانوند در تیمش بازی نمی‌کند و ما بازی می‌کنیم. یک دروازه‌بان انقدر به سرمربی گفته بود من باید بازی کنم، مربی گفت اگر بیرانوند یک گل بخورد، او را بیرون می‌آورم. در بازی با لبنان این اتفاق افتاد و ما ۲-۱ بردیم ولی من آن گل را با باد خوردم. مربی قبل از بازی بعدی با سوریه من را کشید کنار و گفت می‌خواهم به تو استراحت بدهم. گفت من به او قول داده‌ام بازی کند.»

به نظر می‌رسد منظور بیرانوند از این صحبت‌ها، امیر عابدزاده باشد؛ چرا که او در بازی با سوریه در ترکیب اصلی قرار گرفت و در مقطع پایانی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ جایگاه او را تصاحب کرده بود.