تصادف شدید و مرگبار دو خودرو قاچاق سوخت

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست، فرمانده پلیس راه هرمزگان اظهار کرد: هر دو دستگاه خودرو قاچاقچی سوخت بودند و علت تصادف خلاف جهت حرکت کردن یکی از خودروهای قاچاق سوخت و سرعت خطرناک بوده است.

فرمانده پلیس راه هرمزگان خاطرنشان کرد: این تصادف در محور بندرعباس به میناب روبروی باغ پرندگان رخ داد.