تصادف شدید و مرگبار دو خودرو قاچاق سوخت
فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت: تصادف دو دستگاه خودرو قاچاق سوخت در هرمزگان جان یک نفر را گرفت.
عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ محمد حقپرست، فرمانده پلیس راه هرمزگان اظهار کرد: هر دو دستگاه خودرو قاچاقچی سوخت بودند و علت تصادف خلاف جهت حرکت کردن یکی از خودروهای قاچاق سوخت و سرعت خطرناک بوده است.
فرمانده پلیس راه هرمزگان خاطرنشان کرد: این تصادف در محور بندرعباس به میناب روبروی باغ پرندگان رخ داد.
