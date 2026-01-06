صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پیش‌بینی بورسِ فردا چهارشنبه؛ موج تقاضا ادامه می‌یابد؟

بورس تهران در معاملات روز سه‌شنبه با وجود افت حجم دادوستدها، یکی از پرقدرت‌ترین روز‌های خود را از نظر ورود پول حقیقی پشت سر گذاشت؛ به طوری که سبزپوشی بیش از ۹۲ درصد نماد‌ها و بازگشت شاخص کل به کانال ۴.۲ میلیون واحد، بار دیگر نگاه‌ها را به تداوم روند صعودی بازار معطوف کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۵۳
| |
1303 بازدید
پیش‌بینی بورسِ فردا چهارشنبه؛ موج تقاضا ادامه می‌یابد؟

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، پایان معاملات بورس سه‌شنبه در شرایطی رقم خورد که اگرچه حجم و ارزش معاملات خرد نسبت به روز قبل کاهش داشت، اما جریان نقدینگی مسیر متفاوتی را نشان داد. ورود پرقدرت پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی باعث شد ۹۲ درصد از نماد‌های بازار در محدوده مثبت بسته شوند و فضای کلی تالار شیشه‌ای کاملا در اختیار خریداران قرار گیرد.

شاخص کل بورس در معاملات سه‌شنبه با جهش ۱۱۱ هزار و ۸۷۷ واحدی معادل ۲.۶۸ درصد، بار دیگر به بالای تراز چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بازگشت و در سطح چهار میلیون و ۲۸۷ هزار واحد ایستاد.

شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و با رشد ۲۴ هزار و ۸۳۵ واحدی، افزایش ۲.۲۴ درصدی را ثبت کرد تا به سطح یک میلیون و ۱۳۲ هزار واحد برسد. این هم‌جهتی شاخص‌ها نشان می‌دهد تقاضا تنها محدود به نماد‌های بزرگ نبوده و بخش وسیعی از بازار را در بر گرفته است.

در بخش جریان نقدینگی، تراز پول حقیقی بار دیگر بازار را شگفت‌زده کرد و چهار هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد.

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴

بازار سهام پس از توقف رشد دلار در مقطعی، شاهد افزایش عرضه‌ها بود؛ موضوعی که بار‌ها در گزارش‌ها به آن اشاره شده است. کاهش نرخ ارز باعث شد بخشی از سهامداران کوتاه‌مدت در موقعیت فروش قرار بگیرند، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، شدت این عرضه‌ها از روز یکشنبه فروکش کرد. این روند در معاملات دوشنبه عملا متوقف شد و طی دو روز معاملاتی دوشنبه و سه‌شنبه، بازار بار دیگر با تقاضای قابل توجهی همراه شد.

از منظر تحلیلی، بورس همچنان در مقایسه دلاری جذاب ارزیابی می‌شود و نسبت به بازار‌های سفته‌بازی عقب‌ماندگی دارد. حذف دلار ترجیحی و واقعی‌تر شدن نرخ ارز مبنای فروش شرکت‌ها، مستقیما به بهبود درآمد و سودآوری بنگاه‌های بورسی منجر می‌شود؛ عاملی که می‌تواند موتور تقاضای سهام را روشن نگه دارد.

بر این اساس، می‌توان گفت بازار سهام از فاز اصلاحی عبور کرده و با اتکا به متغیر‌های بنیادی و ارزی، معاملات چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ نیز با گرایش مثبت دنبال خواهد شد.

بازار سرمایه بورس بازار سهام سهامداران معاملات بورس
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
