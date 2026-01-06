جزئیات تجمع اعتراضی در آبدانان
به گزارش تابناک فارس، عصر امروز تجمعی اعتراضی با محوریت مسائل اقتصادی در شهر آبدانان برگزار شد که در ساعات پایانی به درگیری و تخریب اموال عمومی از سوی گروهی محدود انجامید.
بر اساس این گزارش، از حدود ساعت ۱۷ بعدازظهر، جمعیتی حدود ۳۰۰ نفر در میدان ولیعصر (عج) این شهر تجمع کرده و به سمت میدان بسیج حرکت کردند. در طول مسیر، شمار معترضان به حدود ۲۰۰۰ نفر افزایش یافت.
شعارهای اصلی این تجمع در طول مسیر، اقتصادی و در اعتراض به گرانیها بود. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که عدهای تلاش کردند تا با جهتدهی سیاسی و ساختارشکنانه به شعارها، ماهیت تجمع را تغییر دهند.
این گردهمایی تا ساعت ۱۹ ادامه داشت و بخش عمدهی جمعیت بهتدریج متفرق شدند. در این مرحله، پلیس با معترضان همکاری کامل داشت.
اغتشاش و تخریب توسط گروهی محدود
پس از متفرق شدن عمده تجمع، گروهی متشکل از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر، مسیر خود را به سمت دیگر میادین از جمله میدان ولیعصر و میدان امام علی تغییر داده و اقدام به تخریب اموال عمومی کردند.
طی دو سه روز گذشته، بسیاری از مغازههای شهر با توجه به تهدیدات گزارششده از سوی پانکردها و گروهکهای تروریستی تعطیل بودند. این موضوع به دلیل سابقهی مشابه در سال ۱۴۰۱ و آتشزدن چندین مغازه که به تهدیدات توجه نکرده بودند، جدی گرفته شد. مسئولان شهری برای تأمین مایحتاج مردم، فروشگاههای بزرگ مانند افق کوروش را باز نگه داشته بودند.
گروه اغتشاشگر با جدا شدن از معترضان اصلی، به سمت این فروشگاهها حرکت کردند. به گزارش خبرنگار فارس، در جریان این درگیریها، به چراغها و تابلوهای راهنمایی خسارت وارد آمد، چندین سطل زباله به آتش کشیده شد و فروشگاه افق کوروش واقع در خیابان امام خمینی نیز هدف حریق و تخریب قرار گرفت.
برای متفرق کردن اغتشاشگران، پلیس از گاز اشکآور استفاده کرد.
برقراری آرامش در شهر
در حال حاضر با استقرار نیروهای ویژه پلیس در خیابانها و میادین اصلی، وضعیت شهر آبدانان آرام گزارش شده است.