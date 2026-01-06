ترامپ: من پادشاهم!

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی اعتراف کرد در جریان تهاجم این کشور به ونزوئلا، سربازهای زیادی که اغلب کوبایی بودند، کشته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ ترامپ در جمع نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به تهاجم این کشور علیه ونزوئلا و دستگیری «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور گفت:‌ «این (عملیات) بسیار پیچیده بود. ۱۵۲ هواپیما در آن شرکت کردند. نیروهای زمینی حاضر در عملیات بسیار بسیار زیاد بودند.»

وی ادامه با تاکید بر اینکه در جریان این تهاجم «تقریبا برق کل ونزوئلا» قطع شده بود، گفت: «این فوق‌العاده بود. به آن فکر کنید. هیچ کشته‌ای نداشتیم و طرف مقابل بسیار کشته داد. متاسفانه بسیاری از آن سربازها کوبایی بودند. آن می‌دانستند که ما خواهیم آمد.»

ترامپ درباره بازداشت مادورو ادعا کرد: «او آدم وحشی است. او سعی کرده بود رقص مرا تقلید کند. او میلیون‌ها نفر را کشته است. آن‌ها اتاق‌های شکنجه در وسط کاراکاس داشتند که دارند تمامی‌شان را می‌بندند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش درگیری از سخنان خود گفت: «من پادشاهم. من بیشتر از هر کس دیگری بر روی زمین بوئینگ فروخته‌ام. آن‌ها به من نشان جایزه تاجر سال را دادند. من گفتم پس نشان تاجر تاریخ چی؟ من بیشتر از هرکسی در تاریخ بوئینگ فروخته‌ام. احتمالا بیش از ۱۰۰۰ هواپیما.»