انهدام لیدرهای ناآرامیهای تهران توسط سپاه
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هسته مرکزی شبکه تحریک به آشوب را منهدم کرد.
به گزارش تابناک به نقل از نور نیوز، طی روزهای اخیر لیدرهای شبکه آشوب در غرب استان تهران، با حضور در برخی خیابانهای شلوغ بهارستان، اقدام به تحریک جوانان و نوجوانان به اغتشاش میکردند.
این افراد که تلاش داشتند اعتراضات اقتصادی مردم را بهسمت آشوب و اغتشاش هدایت کنند، تحت رصد نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند.
سازمان اطلاعات سپاه با اشراف کامل بر تحرکات مخرب این افراد، که درصدد تحریک جوانان برای برهم زدن نظم عمومی بودند، دستگیر کردند و با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی دادند.
