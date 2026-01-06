صفحه خبر لوگوبالا تابناک
انهدام لیدرهای ناآرامی‌های تهران توسط سپاه

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هسته مرکزی شبکه تحریک به آشوب را منهدم کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۳۰
| |
15491 بازدید
انهدام لیدرهای ناآرامی‌های تهران توسط سپاه

به گزارش تابناک به نقل از نور نیوز، طی روزهای اخیر لیدرهای شبکه آشوب در غرب استان تهران، با حضور در برخی خیابان‌های شلوغ بهارستان، اقدام به تحریک جوانان و نوجوانان به اغتشاش می‌کردند.

این افراد که تلاش داشتند اعتراضات اقتصادی مردم را به‌سمت آشوب و اغتشاش هدایت کنند، تحت رصد نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

سازمان اطلاعات سپاه ‌با ‌اشراف کامل بر تحرکات مخرب این افراد، که در‌صدد تحریک جوانان برای برهم زدن نظم عمومی بودند، دستگیر کردند و با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی دادند.

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
